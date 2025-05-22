OpenAI收購iPhone設計之父艾夫AI新創 攜手打造下一代裝置

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-22 02:30

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OpenAI 周三 (21 日) 宣布，將以約 64 億美元的全股票交易方式，收購由蘋果 (AAPL-US) 前設計長艾夫 (Jony Ive) 創辦的人工智慧 (AI) 裝置新創公司 io，展開迄今規模最大的併購案。此舉象徵 OpenAI 正式跨足硬體領域，並尋求打造下一代 AI 裝置的全新運算平台。

結盟蘋果設計天團 組建 AI 裝置夢幻團隊

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io 由艾夫於一年前創立，與他一同創業的還包括多位蘋果資深設計與工程主管，如 iPhone 設計負責人韓基 (Evans Hankey)、Apple Watch 設計主管 Tang Tan 及 Scott Cannon 等人。根據 OpenAI 說法，io 團隊將併入 OpenAI，並與其在舊金山的研究與工程部門緊密合作，展開新一代 AI 裝置開發。

此次交易包含 OpenAI 先前取得 io 約 23% 股份，因此本次支付金額為 50 億美元。收購完成後，OpenAI 將接手約 55 位涵蓋硬體工程、製造與軟體的專業人員。韓基、Tan 與 Cannon 將正式成為 OpenAI 員工，而艾夫與其創辦的設計公司 LoveFrom 則將維持獨立，並主導 OpenAI 的整體設計工作，包括軟體與介面設計。

阿特曼與艾夫共同構想「全新運算形態」

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 表示，與艾夫的合作是一場「產品與產品與產品的結盟」，目標是創造「前所未見的 AI 硬體體驗」，因為 AI 的進化幅度之大，已無法由現有裝置 (如手機) 充分承載。他指出，AI 需要全新的運算形態，才能釋放其最大潛能。

艾夫則形容這項合作為 30 年設計生涯的自然延伸，並透露 ChatGPT 是他兒子介紹給他的，自此他便深信自己必須與阿特曼見面並展開合作。他表示，新團隊正開發的產品將「提供人們與 AI 互動的全新方式」，預計首款裝置將於 2026 年問世。

擬打造 AI 時代裝置家族 對手瞄準 Meta 與蘋果

這筆併購案對 OpenAI 而言意義重大。公司近年估值已達 3,000 億美元，並積極擴展業務版圖，日前才以 30 億美元收購 AI 程式工具 Windsurf，亦投資機器人新創 Physical Intelligence。OpenAI 也於去年延攬 Meta(META-US)擴增實境 (AR) 部門負責人，領導其 AI 裝置與機器人策略。

據了解，艾夫與阿特曼已討論未來產品超過兩年，期望開發出一整個裝置家族。艾夫直言，現今市面 AI 裝置「缺乏真正的新思維」，暗批 Humane AI Pin 與 Rabbit r1 等近期失敗案例，並強調：「這次雖需時間，但絕對值得等待。」

LoveFrom 持續獨立運作 OpenAI 軟硬整合全面升級

雖然 io 將併入 OpenAI，但艾夫與設計團隊 LoveFrom 仍維持獨立營運，並繼續服務既有客戶如法拉利與 Airbnb(ABNB-US)，但未來不再接下大型新案。艾夫團隊也將協助重新設計 OpenAI 的軟體應用，提升 ChatGPT 等平台的使用介面與互動體驗。

阿特曼透露，他與艾夫初次對談的焦點其實不是硬體，而是如何重塑 ChatGPT 的人機互動方式，兩人希望找出「AI 時代的圖形使用者介面」(GUI) 新形式。