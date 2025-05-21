比亞迪智駕車4月銷量突破21萬 平價電動車Dolphin Surf進軍歐洲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-21 21:20

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中國電動車龍頭比亞迪 (01211-HK) 周三 (21 日) 於柏林發表全新電動車款「Dolphin Surf」(海豚衝浪)，正式成為該公司在歐洲推出的第 10 款車型。此車售價自 22,990 歐元起 (約新台幣 79 萬元)，續航力最長達 507 公里，並在 6 月底前提供 19,990 歐元起的限時優惠價，藉此壓低價格門檻，對歐洲本地車廠構成更大壓力。

比亞迪表示，海豚衝浪將搶攻歐洲最具成長潛力的「入門級小型電動車市場」，對手包括福斯汽車 ID.2、雷諾 R5 與現代 Inster 等即將上市車型。比亞迪歐洲區總經理 Maria Grazia Davino 在發表會中表示：「歐洲的緊湊型車市場是電動化的下一個戰場，我們認為這裡潛力巨大。」

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比亞迪去年超越特斯拉，成為全球電動車銷量第一的製造商，目前正加快歐洲市場布局，擴展經銷網絡並引進更多油電混合車款，並強化在地管理層建置。根據德國交通管理局 (KBA) 資料，比亞迪今年前 4 個月在德國銷售達 2,791 輛，幾乎追平 2024 年全年的銷售總量 2,891 輛。全歐洲市場方面，第一季比亞迪銷量年增 4 倍至 37,201 輛，與特斯拉同期銷量年減 37.2% 形成鮮明對比。

比亞迪表示，預計今年內將進入歐洲 12 個新市場，銷售據點數量將突破 1,000 個，顯示其正積極爭取在歐洲市場的品牌與銷售版圖。