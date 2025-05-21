馬斯克將隨川普出席與南非總統會談 聚焦雙邊緊張關係
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國總統川普將於周三 (21 日) 在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙 (Cyril Ramaphosa)，並由出生於南非的億萬富豪馬斯克陪同出席，此舉被視為在雙邊關係歷經數月緊張後的破冰之舉。此次會談焦點除雙邊投資與貿易合作外，亦牽涉關於種族問題與難民政策的重大爭議。
川普與馬斯克曾公開指控南非針對白人農民實施「種族滅絕」，並強烈批評南非政府近期通過的《徵收法案》(Expropriation Act)，該法允許政府在特定情況下不經補償徵收閒置土地。白宮認為此法案侵害公民權利，並指其導致「對某些族群土地所有人的暴力行為升高」。
儘管南非政府強調該法案符憲、具公共利益目的，並非沒收機制，川普仍於 2 月簽署行政命令，指示優先接納來自南非的白人難民，特別是南非白人 (Afrikaners)，理由是他們「遭遇不公正的種族歧視」。
美方本月已核准 59 名南非白人以難民身份入境，儘管川普政府對阿富汗、蘇丹與緬甸等其他國家的難民幾乎全面關閉大門。根據南非警方資料，去年全國農場共發生 12 起命案，其中僅 1 人為農場主，其餘為農場工人，官方未公布死者族裔。根據統計，白人農民擁有南非約四分之三的私人土地，南非白人為歷史上南非種族隔離政策的執行者後代，人口比例僅佔少數。
此次會談雙方成員陣容堅強。川普將由副總統范斯 (JD Vance)、國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 與商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 陪同；南非代表團則包括外交部長與農業部長，以及南非富豪魯柏特 (Johann Rupert) 與知名高爾夫球選手艾爾斯 (Ernie Els) 與古森 (Retief Goosen)。
據《彭博》報導，南非政府計劃向馬斯克釋出善意，將提供其星鏈 (Starlink) 衛星網路服務在南非營運的特許方案，繞過當地原訂要求的黑人股權門檻，藉此化解與馬斯克與川普的緊張關係。
此外，雙方近來也因以哈衝突立場而齟齬不斷。南非政府指控以色列在加薩地區犯下種族滅絕罪，並已在聯合國國際法院領銜提起訴訟；白宮則在 2 月的行政命令中批評南非對美國及其盟友「採取強硬態度」。
儘管拉瑪佛沙表示此行目的是鞏固美南友好關係，外界擔心他可能遭遇如同烏克蘭總統澤倫斯基先前所經歷的「橢圓辦公室施壓場面」。面對川普與馬斯克近來對南非政局的高調批評，這場會晤備受矚目，也將成為美國移民政策、種族議題與地緣外交角力的交會點。
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