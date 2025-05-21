中國在WTO會議批美關稅措施 重申多邊主義才是出路

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 23:10

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根據《路透》周三 (21 日) 報導，中國在世界貿易組織 (WTO) 總理事會會議上表示，與美國的雙邊貿易談判雖是彌合分歧的重要一步，但強調多邊主義才是解決當前全球貿易紛爭的「不可或缺」關鍵。

中國駐 WTO 代表團周三在日內瓦舉行的為期兩天會議中指出，「雙邊會談有時確實奏效，但中國認為，多邊主義是解決全球挑戰的必經與最終途徑。」聲明中並呼籲：「我們必須找到出路。」

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自川普 4 月對包括中國在內多國加徵所謂「對等關稅」(Reciprocal Tariffs) 後，中國與其他國家對美方貿易措施表示關切。在 5 月 12 日的美中貿易會談之後，雙方宣布達成「暫時休戰」，美國將對中貨加徵關稅從 145% 降至 30%，中國也將關稅從 125% 下調至 10%。

中國代表團在 WTO 會議中呼籲，各會員國應致力於穩定貿易關係，並強化所有貿易措施的合法性基礎，回歸 WTO 規則體系。中國批評單邊關稅與對等關稅的威脅是「火上加油」，違背開放、穩定、基於規則的國際經貿秩序，並不符合各國共同利益。

美方則在會議上重申對全球貿易體系的批評，指責當前多邊機制未能有效處理龐大貿易失衡與「違反市場規則」的經濟政策。美國在聲明中表示，「WTO 現行制度無法解決體系面臨的嚴重挑戰」，並呼籲會員國正視當前全球貿易制度的缺陷與迫切改革需求。