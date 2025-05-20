越南與美啟動第二輪關稅談判！越媒：企業將藉3大自貿協定+原產地改革措施突圍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-20 13:50

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越南貿易部今 (20) 日表示，與美國的第二輪貿易談判周一 (19 日) 已在華盛頓開始，將持續到周四(22 日)，第一輪會談則已經在本月稍早時舉行。參加會談的越南工貿部長阮鴻延也跟美國西屋電氣公司就核技術問題舉行會談。

越南希望免於被加徵 46% 的關稅，貿易部發出聲明說：「兩國就如何解決共同關心的基本問題和加快談判進程進行了討論。越南和美國還就現行政策進行討論，以此作為下一步工作的基礎。」

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與此同時，越南企業也在美國關稅威脅下採取措施適應和拓展新市場，並調整發展策略。

胡志明 Meet More Coffee Co. 董事 Nguyen Ngoc Luan 表示，該公司今年迄今在澳洲市場的訂單已成長 30%，這是一個好兆頭，因美國的銷售額在不久的將來可能會出現下滑。除澳洲外，Meet More 也加速在日韓印度等地佈局，今年以來一直維持穩定成長。

Nguyen Ngoc Luan 說：「這些市場是我們在美國政策轉變之前就已經瞄準。然而，隨著全球經濟格局的快速變化，我們加快了市場推廣力度，並取得了令人鼓舞的成果。」

美國關稅威脅下，越南企業重新思考出口策略，正採取措施實現市場多元化。

越南與不同國家簽訂了廣泛的雙邊和多邊自貿協定 (FTA)，為越南企業進入具有優惠關稅和較少技術壁壘的其他市場打開了大門。

胡志明市手工藝與木業協會主席 Phung Quoc Man 表示，在調查 50 個會員企業後，52% 主要依賴美國市場，美國市場佔它們出口收入的一半以上。因此，美國關稅可能會對這些企業造成重大衝擊。「然而，這對越南企業來說也是一種策略壓力測試。若能正確利用，這將是加速市場多元化、減少依賴、增強內部韌性的機會。」

此外，越南企業可利用主要經濟體尋求替代供應鏈的全球趨勢。Phung Quoc Man 說：「這是促進國內生產，提升環境、社會和治理標準，改善產品質量，為加大融入全球價值鏈鋪平道路的絕佳機會。」

天明木材貿易服務有限公司副董事長 Tran Lam Son 表示，雖然許多企業積極進軍美國市場並實現快速成長，但天明木材在歐洲市場仍保持穩定。「現在，由於美國市場面臨挑戰，天明集團正加大力道擴大其在歐盟的市佔率。因此，我們來自歐盟的訂單量強勁，目前占我們出口總額的 60% 至 70%，這有助於我們規避未來的風險。」

越南國家金融和貨幣政策諮詢委員會成員 Can Van Luc 日前概述了談判後可能出現的情況，並建議企業提高透明度，尤其是在產品原產地追溯性和各級企業責任方面。「這是近期應對這些挑戰的根本解決方案。同時，企業必須加強內部能力建設，以更好地抵禦未來的衝擊。」

胡志明市服裝、紡織、刺繡和針織協會副主席 Pham Van Viet 也指出，美國對越南出口產品徵收的關稅應成為越南對產品原產地透明度的警鐘。他並敦促企業審查和調整供應鏈，同時深化融入全球價值鏈，以增強韌性。