越南與美啟動第二輪關稅談判！越媒：企業將藉3大自貿協定+原產地改革措施突圍

胡志明 Meet More Coffee Co. 董事 Nguyen Ngoc Luan 表示,該公司今年迄今在澳洲市場的訂單已成長 30%,這是一個好兆頭,因美國的銷售額在不久的將來可能會出現下滑。除澳洲外,Meet More 也加速在日韓印度等地佈局,今年以來一直維持穩定成長。