又快翻臉？美國對華為晶片提警告 中國痛批：破壞貿易協議

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-20 10:04

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中國政府週一表示，美國近日對華為晶片發出產業警告，破壞了雙方上周在日內瓦達成的貿易休戰協議，嚴厲要求糾正錯誤，否則將採取措施維權。

美國商務部網站近日調整其 12 日發布的 AI 晶片出口管制指南新聞稿相關表述，將「在世界任何地方使用華為昇騰晶片均違反美國出口管制法規」調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。

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美國調整措辭 中國不領情：歧視本質未變

中國商務部對此回應，儘管美方近日調整相關表述，但指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並未改變，並警告美國給別人「下絆」，不會讓自己跑的更快，最終結果是「搬石頭砸自己的腳」。

中國商務部發言人指出，中方已透過中美經貿磋商機制向美方溝通，表達對原本說法的不滿，並認為美方行為破壞雙方在日內瓦會談中達成的共識。即使現在語氣變得稍微緩和，但根本政策依然對中國企業構成歧視與打壓。

發言人續指，美方「濫用出口管制措施，以莫須有的罪名」對中國晶片產品加嚴管制，甚至干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的晶片，「美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑」，中方堅決反對。

發言人強調，發言人強調，美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重衝擊全球科技創新。

發言人重申，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，透過中美經貿磋商等機制，加強立場溝通，有效管控分歧，協商解決各自關切，推動建構可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係。倘若美方一意孤行，繼續實質損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。