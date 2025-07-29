鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-29 20:11

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日本周二 (29 日) 表示，其與美國達成的貿易協議已消除了美國貿易政策帶來的不確定性，但仍需持續關注這些政策可能對日本經濟造成下行壓力的風險。

日本內閣府報告：貿易協議消弭部分不確定性 但經濟下行風險未除(圖:shutterstock)

東京與華盛頓上周達成了貿易協議，將包括汽車在內的關稅從先前提案的 25% 降至 15%。汽車是日本這個出口導向型經濟體的主要支柱。

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根據內閣府 7 月份的月度經濟報告，政府維持對日本經濟「溫和復甦」的總體評估。儘管美國關稅的影響在包括汽車在內的一些領域可見。

一位內閣府官員記者會上表示，針對已實施的關稅措施，自 4 月以來，對美國的汽車出口價格已顯著下跌。然而，這名官員指出，由於關稅影響，出口量、製造業物價指數或就業並無特殊變化跡象。

官員表示，有鑑於美國已與多國達成一系列貿易協議，原先認為「美國貿易政策可能導致日本經濟下滑的風險增高」的情況，現階段已不復存在。然而，該官員同時強調：「下行風險依然存在，因此我們需要密切關注」。

報告的其他部分指出，內閣府自 1 年來首次下調出口評估，反映了對台灣和南韓的半導體製造設備出口放緩。政府還修改了對 7 月份國內企業商品價格的措辭，稱近期增長速度正在「放緩」，而 6 月份的說法是「逐步上升」，這歸因於政府的能源補貼和食品價格增長放緩。