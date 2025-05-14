OPEC+謹慎增產 沙國主導加速供應 油價維持低檔震盪

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-14 23:00

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石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 自 4 月起啟動備受矚目的石油增產計畫，但初期步伐相當謹慎。根據該組織周三 (14 日) 公布的最新月報，8 個承諾增產的國家當月僅合計增產 2.5 萬桶 / 日，遠低於原訂的 13.8 萬桶 / 日。

沙烏地阿拉伯作為 OPEC + 的領導國，4 月按計畫實施增產，但包括哈薩克、伊拉克等過去超產的成員國因需履行補償性減產承諾而減少供應。沙國持續施壓要求成員國嚴格遵守配額規範，並主導將 5 月和 6 月的增產幅度大幅提高至每月 41.1 萬桶 / 日，增產速度為原計畫的三倍。

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OPEC + 將於 6 月 1 日召開會議決定 7 月產量政策。高盛預期，該組織可能同意最後一輪類似規模的增產行動，以進一步平衡市場供需。

需求預測維持穩定 非 OPEC + 供應增速趨緩

儘管增產行動展開，石油輸出國組織 (OPEC) 維持對全球石油需求的成長預測不變。該組織預估 2025 年全球需求將增加 130 萬桶 / 日，較摩根大通等機構預測高出約 60%。

與此同時，OPEC 下調對 2025 年美國及其他非 OPEC + 產油國的供應增長預測，由原先的 90 萬桶 / 日調降至 80 萬桶 / 日。美國頁岩油增產放緩，加上近期油價回落導致非 OPEC + 國家投資減少，是主要原因。報告指出，2025 年非 OPEC + 國家上游探勘與生產投資將年減約 5%。

OPEC 強調，若全球上游投資持續疲弱，未來供應成長將面臨挑戰，即使業界努力提升效率和生產力，仍難以完全彌補投資不足帶來的缺口。

哈薩克減產有限 OPEC + 整體產量仍下滑

哈薩克 4 月原油產量減少 4.1 萬桶 / 日至 182.3 萬桶 / 日，雖略有調降，但仍高出其配額約 40 萬桶 / 日。國際石油巨擘雪佛龍 (CVX-US) 與義大利埃尼集團 (Eni) 表示，哈薩克政府並未正式要求減產，引發沙國不滿。

除哈薩克外，伊朗、利比亞和奈及利亞等國同樣小幅減產，帶動 OPEC + 整體 4 月原油日產量下降 10.6 萬桶至約 4,092 萬桶。

油價低檔震盪 市場關注需求回升訊號

受到 OPEC + 增產步伐加快及美國關稅政策影響，國際油價近來持續震盪。布蘭特原油價格 5 月初一度跌至每桶 60 美元的四年低點，目前回升至約 66 美元附近。

市場關注的國際能源署 (IEA) 將於本周四 (15 日) 公布最新全球能源市場供需報告，提供未來市場走勢的重要指引。OPEC 則表示，美中達成 90 天貿易協議，有望促進貿易流動正常化，但即便如此，整體關稅水準仍高於 4 月前的水準，對全球經濟及石油需求成長仍構成壓力。