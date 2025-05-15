中國暫停對美國稀土出口限制 美中貿易關係現曙光

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 02:20

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《彭博》報導，在美中貿易緊張局勢出現重大緩解之際，中國商務部周三 (14 日) 宣布，暫停針對美國實體的稀土及其他軍事用途相關產品與技術的出口限制。此舉被視為兩國近期達成貿易暫停協議後的首波實質性和解措施。

根據中國商務部發布的聲明，這項暫停措施自周三起生效，為期 90 天。美國企業在此期間可向中國商務部申請出口許可，恢復相關產品的貿易活動。此前，中國已於 4 月 4 日對 16 家美國實體實施稀土出口限制，並於 4 月 9 日將 12 家美國企業納入管制名單，涉及共 28 家美國實體。

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此外，中國商務部也宣布，將同步暫停對 17 家美國企業的貿易與投資禁令，同樣為期 90 天。這一系列行動反映出北京方面願意配合緩和貿易爭端，與美國尋求更穩定的經貿關係。

稀土元素被廣泛應用於電動車電池、風力發電機、軍事裝備及高科技電子產品等領域，中國作為全球稀土最大供應國，過去在貿易衝突中多次將稀土出口作為談判籌碼。此次暫停出口限制，被市場解讀為中方釋出善意，有助於緩解美國高科技產業及軍工供應鏈的壓力。