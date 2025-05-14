美國暫緩對中國的關稅戰 讓華爾街下調衰退預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-14 19:10

‌



經過兩天與中國的談判，美國總統川普暫緩實施「解放日」後實施的關稅措施，促使華爾街紛紛下調其對經濟衰退的預期。

先前，經濟學家們曾擔憂川普廣泛的關稅措施，將推升通膨並減緩經濟成長，進而引發經濟衰退。然而，隨著對中國商品的絕大部分關稅被暫緩實施 90 天，以及對達成進一步貿易協議的樂觀情緒升溫，經濟學家們認為，儘管今年稍晚經濟成長仍將放緩，但經濟衰退的可能性已然降低。

‌



在川普大幅提高關稅後，摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 曾是華爾街首位提出衰退預警的經濟學家。他表示，「政府近期調降部分對中國較為嚴厲的關稅，應能降低美國經濟今年陷入衰退的風險。」

如今，Feroli 認為，衰退風險仍然很高，但已降至 50% 以下。

他的邏輯很簡單：關稅本質上是一種稅。最新的關稅削減。使美國實際有效關稅率從約 24% 降至 14%，這為美國消費者創造了 3000 億美元的「減稅」，而消費者原本可能會承擔關稅導致的價格上漲。

由於美國民眾支付更高價格並最終減少支出的擔憂，是經濟學家們擔心關稅導致經濟放緩的關鍵原因。 Feroli 表示：「這一稅收的取消應該能為消費者支出提供一些緩解，並且在我們的模型中，這足以讓下半年的成長前景從溫和萎縮轉為溫和成長。」

不只 Feroli 如此認為，Yardeni Research 和高盛集團也因美國暫停大部分對中國商品的關稅，而下調了經濟衰退的可能性。高盛集團經濟團隊將未來 12 個月發生經濟衰退的機率，從先前的 45% 下調至 35%，同時將年度 GDP 成長預測從 0.5% 提升至 1%。

Yardeni 預計 2025 年 GDP 成長率將在 1.5% 至 2.5% 之間，高於先前預測的 0.5% 至 1.5%。

巴克萊銀行經濟團隊先前曾預測經濟衰退，但隨後在給客戶的報告中取消了這一預測。巴克萊銀行首席美國經濟學家 Marc Giannoni 寫道，「我們認為這些較低的對中關稅稅率，對國內經濟活動、勞動力市場的破壞性將大幅降低，且通膨壓力也將減輕，優於先前的稅率。」