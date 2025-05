【Joe’s華爾街脈動】財政擔憂與殖利率飆升引發市場全面回檔，促使投資者重新評估

美國赤字憂慮升溫及債券殖利率飆漲,已觸發全球資產類別顯著下挫,挑戰當前估值並預示市場可能持續波動。

重點摘要

市場概況

美國前十大公司

在整體市場回檔之際,數家美國領先企業表現為負,包括蘋果 (Apple Inc.)(-2.31%) 和亞馬遜 (Amazon.com Inc.)(-1.45%)。特斯拉(Tesla Inc.) 亦出現顯著的單日跌幅 (-2.68%)。這些跌勢反映了公債殖利率上升和財政焦慮對股票估值的影響。蘋果(Apple Inc.) 的評估已顯著惡化,預示持續的不利因素。亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 的評估亦從先前中性的立場惡化。相反地,Alphabet Inc. 則以正面的單日表現 (+2.79%) 脫穎而出,顯然受惠於市場對其人工智慧計畫的正面反應,儘管其整體評估僅較昨日極度負面的狀況略有改善。微軟 (Microsoft Corp.)(-1.22%) 和 Meta Platforms Inc.(-0.25%)亦下跌,但維持其強勁的正向評估。輝達 (NVIDIA Corp.)(-1.92%) 亦收低,維持中性評估。