【Joe’s華爾街脈動】財政擔憂與殖利率飆升引發市場全面回檔，促使投資者重新評估
Joe Lu
美國赤字憂慮升溫及債券殖利率飆漲，已觸發全球資產類別顯著下挫，挑戰當前估值並預示市場可能持續波動。
Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 21 日 美東時間
重點摘要
- 美國財政擔憂加劇、債券標售反應不佳以及貿易緊張局勢再起，導致公債殖利率急劇上升，引發市場避險情緒。
- 主要美股指數顯著回檔。道瓊工業平均指數展望明顯惡化，而標普 500 指數先前正面的評估則轉為中性，反映借貸成本上升帶來的壓力。
- 美國領先企業表現好壞參半。Alphabet Inc. 因 AI 發展正面而展現強勢，而蘋果 (Apple Inc.) 和亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 則在整體市場疲弱中下跌；蘋果的評估顯著惡化。
- 美國企業獲利展望轉為負面，且消費者信心指標趨緩，表明在持續通膨和利率上升的背景下，對於獲利能力和經濟動能的擔憂日益加劇。
- 美國 GICS 各類股普遍下跌。資訊科技和金融類股的評估轉為負面，而必需消費品和公用事業等更具防禦性的領域，則在其正向展望中展現相對穩定性。
- 國際市場普遍反映美國的謹慎情緒，儘管某些亞洲市場展現韌性。日本市場波動較大，當日明顯走弱。
- 美國公債殖利率飆升，導致各天期債券價格。比特幣盤中大幅波動但最終收漲，黃金則在投資者應對動盪局勢之際溫和上揚。
市場概況
今日市場顯著回檔，突顯投資者對美國財政狀況和地緣政治貿易緊張局勢再起的擔憂，最終導致普遍的拋售。此避險行為的主要因素是美國公債殖利率急劇上升，在美國公債標售需求疲弱後攀升。此債券市場反應突顯市場對美國赤字擴大以及當前財政政策討論潛在經濟後果的擔憂日益加劇。
加劇負面情緒的是美中之間在半導體技術方面再起的貿易摩擦，以及在部分企業財報不如預期後，零售產業持續存在的憂慮。主要美股指數大幅下跌：道瓊工業平均指數重挫 (-1.93%)，標普 500 指數(-1.69%) 和那斯達克綜合指數 (-1.39%) 亦經歷顯著回檔。此走勢中斷了標普 500 指數近期的正向軌跡，因借貸成本上升的負擔沉重地壓在股票估值上。代表小型股表現的羅素 2000 指數跌幅最為顯著，為 (-2.81%)。道瓊工業平均指數的評估較前一日的正向看法出現顯著惡化，而標普 500 指數先前正面的評估現已轉為中性。相較之下，那斯達克綜合指數維持其正向評估，儘管費城半導體指數(-1.79%) 的展望轉為負面。此普遍性的下跌促使投資者在利率可能「更高更久」的預期下，重新評估風險曝險和投資組合部位。
美國前十大公司
在整體市場回檔之際，數家美國領先企業表現為負，包括蘋果 (Apple Inc.)(-2.31%) 和亞馬遜 (Amazon.com Inc.)(-1.45%)。特斯拉(Tesla Inc.) 亦出現顯著的單日跌幅 (-2.68%)。這些跌勢反映了公債殖利率上升和財政焦慮對股票估值的影響。蘋果(Apple Inc.) 的評估已顯著惡化，預示持續的不利因素。亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 的評估亦從先前中性的立場惡化。相反地，Alphabet Inc. 則以正面的單日表現 (+2.79%) 脫穎而出，顯然受惠於市場對其人工智慧計畫的正面反應，儘管其整體評估僅較昨日極度負面的狀況略有改善。微軟 (Microsoft Corp.)(-1.22%) 和 Meta Platforms Inc.(-0.25%)亦下跌，但維持其強勁的正向評估。輝達 (NVIDIA Corp.)(-1.92%) 亦收低，維持中性評估。
這些主要企業之間分歧的表現和展望，突顯市場日益受到總體經濟壓力和公司特定因素的共同影響。儘管利率上升和財政不確定性對多數股票構成挑戰，但 AI 相關高成長領域被認為具領導地位的公司（如 Alphabet），提供一定程度的韌性。然而，蘋果 (Apple Inc.) 和亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 等知名企業普遍面臨的壓力，突顯了即使是市場領導者也面臨困境。投資者現在必須權衡總體經濟的不利因素，是否會蓋過個別公司的優勢，或者特定的創新能否持續推動優異表現。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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