【Joe’s華爾街脈動】市場無視通膨警訊，降息信念助燃漲勢
Joe Lu
美國生產者物價飆升，台積電回檔
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 15 日 美東時間
摘要
- 市場正消化多空交錯的訊號：美國生產者物價的急遽上揚，與市場對聯準會九月降息的強烈預期成鮮明對比。
- 美國股市表現分歧，科技股相對落後。
- 美公債殖利率曲線全面上揚，直接反映了批發通膨數據的衝擊。
- 美國七月份生產者物價指數 (PPI) 月增 0.9%，為 2022 年 6 月以來的最大增幅，預示著上游通膨再度加速。
- 當前市場的主流觀點仍是聯準會將於下個月啟動降息循環的預期，並將此通膨數據視為次於疲弱勞動市場的考量。
市場的主要驅動因素，在於對聯準會於 9 月份降息的預期，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
