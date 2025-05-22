耐吉時隔6年回歸亞馬遜 不只賣貨還要修補夥伴關係

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-22 10:05

‌



受到此消息激勵，Nike 股價在紐約盤後交易中一度上漲 4.2%；亞馬遜股價則變動不大。

‌



耐吉 6 年前停止在亞馬遜上批發商品，以更直接地向客戶分銷產品，並對購物體驗有更大的控制權。當時，由於對亞馬遜龐大的第三方市場上假冒產品的擔憂日益加劇，耐吉和知名鞋商 Birkenstock 等幾個品牌與亞馬遜斷絕了合作。

重返亞馬遜是 Nike 執行長艾略特 · 希爾（Elliott Hill）恢復與零售夥伴關係計畫的一部分，自他退休後重新出任執行長以來便積極推動這項工作。

Nike 發言人表示「我們正在投資於市場，以確保無論消費者選擇在哪裡、以何種方式購物，我們都能提供正確的產品、最佳的服務以及量身打造的體驗。這也包括在美國與 Amazon 等新數位平台展開合作。」

Nike 同時表示，公司也正在擴展實體零售關係並提升線上工具。

近年來，獨立商家在亞馬遜上銷售 Nike 產品，但這些商品並非直接來自 Nike。

亞馬遜表示，公司「很快將直接採購更多 Nike 產品，以擴大我們在美國市場的產品選擇。」同時，也將給予獨立供應商「一段延長的時間」來清空與 Nike 產品重疊的庫存。

亞馬遜長期與品牌之間的關係緊張，原因在於品牌認為亞馬遜沒有採取足夠措施來防止假貨與仿冒品在其平台上銷售。這家電商巨頭也曾因推出自有品牌產品、與其他品牌競爭而令不少品牌感到不安。

將商品從亞馬遜撤下是一項風險高的決定，因為許多消費者使用其搜尋引擎快速找到並購買所需商品。未在亞馬遜上架的品牌可能會把生意拱手讓給那些在搜尋結果中以替代品出現的競爭對手。