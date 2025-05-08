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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)EPS預估上修至6.04元，預估目標價為187.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至6.04元，其中最高估值6.06元，最低估值5.85元，預估目標價為187.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.06(6.12)6.677.297.61
最低值5.85(5.73)6.216.797.61
平均值5.99(5.89)6.417.017.61
中位數6.04(5.87)6.386.997.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.77億25.62億27.42億28.76億
最低值23.59億25.05億26.58億28.76億
平均值23.63億25.26億26.92億28.76億
中位數23.62億25.24億26.82億28.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.864.124.945.025.23
營業收入16.97億17.58億19.43億20.78億22.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJKHY

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