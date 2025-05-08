鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)EPS預估上修至6.04元，預估目標價為187.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至6.04元，其中最高估值6.06元，最低估值5.85元，預估目標價為187.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.06(6.12)
|6.67
|7.29
|7.61
|最低值
|5.85(5.73)
|6.21
|6.79
|7.61
|平均值
|5.99(5.89)
|6.41
|7.01
|7.61
|中位數
|6.04(5.87)
|6.38
|6.99
|7.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.77億
|25.62億
|27.42億
|28.76億
|最低值
|23.59億
|25.05億
|26.58億
|28.76億
|平均值
|23.63億
|25.26億
|26.92億
|28.76億
|中位數
|23.62億
|25.24億
|26.82億
|28.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.86
|4.12
|4.94
|5.02
|5.23
|營業收入
|16.97億
|17.58億
|19.43億
|20.78億
|22.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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