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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為58.87元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.81元上修至2.92元，其中最高估值4.81元，最低估值1.94元，預估目標價為58.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.81(4.81)4.925.21
最低值1.94(1.94)1.580.55
平均值3(2.94)2.992.07
中位數2.92(2.81)3.041.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值112.64億115.88億109.71億101.34億
最低值85.11億83.42億70.89億101.34億
平均值95.83億100.07億88.61億101.34億
中位數94.92億99.40億86.04億101.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.304.843.460.462.03
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億76.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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