鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至9.74元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 00:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.9元下修至9.74元，其中最高估值10.4元，最低估值8.55元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.4(10.4)
|11.52
|12.15
|13.25
|最低值
|8.55(8.76)
|9.35
|11.93
|13.25
|平均值
|9.67(9.82)
|10.63
|12.02
|13.25
|中位數
|9.74(9.9)
|10.75
|11.97
|13.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.53億
|42.01億
|43.37億
|43.09億
|最低值
|38.28億
|39.35億
|41.59億
|43.09億
|平均值
|39.27億
|40.70億
|42.48億
|43.09億
|中位數
|39.23億
|40.70億
|42.48億
|43.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.76
|8.62
|7.95
|7.41
|7.90
|營業收入
|25.13億
|32.51億
|40.33億
|40.37億
|38.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為37.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調降至88元，幅度約3.3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至288.5元，幅度約3.96%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為55.00元