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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至9.74元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 00:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.9元下修至9.74元，其中最高估值10.4元，最低估值8.55元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.4(10.4)11.5212.1513.25
最低值8.55(8.76)9.3511.9313.25
平均值9.67(9.82)10.6312.0213.25
中位數9.74(9.9)10.7511.9713.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.53億42.01億43.37億43.09億
最低值38.28億39.35億41.59億43.09億
平均值39.27億40.70億42.48億43.09億
中位數39.23億40.70億42.48億43.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.768.627.957.417.90
營業收入25.13億32.51億40.33億40.37億38.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMIDD

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