search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.WAY-US的目標價調升至49元，幅度約4.26%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至49元，調升幅度4.26%。其中最高估值51元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Waystar Holding Corp.評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Waystar Holding Corp.今(8日)收盤價為41.03元。近5日股價上漲4.26%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WAY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Waystar Holding Corp.41.03+1.58%

延伸閱讀



    Empty