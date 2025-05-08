鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.WAY-US的目標價調升至49元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至49元，調升幅度4.26%。其中最高估值51元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Waystar Holding Corp.評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Waystar Holding Corp.今(8日)收盤價為41.03元。近5日股價上漲4.26%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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