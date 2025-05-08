傳比亞迪目標2030年海外銷售占比達五成 劍指全球汽車三強

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 22:10

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中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) 正悄悄向投資人釋出長期擴張藍圖。根據《路透》周四 (8 日) 引述多位知情人士報導，比亞迪目標在 2030 年前，實現其全球銷售中「一半來自中國以外市場」，意味著該公司將與豐田汽車 (Toyota) 與福斯汽車 (Volkswagen) 等傳統汽車巨頭直接競爭全球市占。

這項計畫若成真，將代表比亞迪自五年前還屬二線品牌的角色，一躍成為全球電動車舞台的主導者。

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海外擴張聚焦歐洲與拉美 美國市場仍被拒之門外

知情人士表示，比亞迪的全球成長將主要仰賴在歐洲與拉丁美洲的迅速擴張，儘管該公司與其他中國車廠目前仍因高關稅與法規障礙而無法進入美國市場。

比亞迪高層自去年底以來，已多次在小型私密會議中向投資人透露此目標，強調歐洲市場將是實現五成海外占比的關鍵一步。公司內部對此雄心充滿信心，認為其在中國市場迅速成長的經驗，將可複製至海外市場。

根據研究機構 Rho Motion 資料，比亞迪 2025 年第一季在歐洲的銷售量年增逾四倍，達到 3.72 萬台，已拿下歐洲電動車市占率 4.1%。

比亞迪已成全球電動車頭部玩家 挑戰特斯拉霸主地位

比亞迪 2024 年售出 427 萬輛車，其中近九成都來自中國市場。根據估算，若要實現「五成海外銷量」的目標，屆時其總銷量勢必將突破千萬輛，正式與豐田、福斯等傳統車廠並駕齊驅。

但比亞迪的海外擴張也非毫無阻礙。歐盟對中國製電動車加徵關稅，美中緊張情勢亦使其難以進入北美市場。美國甚至考慮全面封殺中國電動車軟硬體產品。

建廠布局加速擴張 中南歐、泰國與巴西是關鍵

面對美國市場受阻，比亞迪選擇加快全球生產據點布局。公司計劃今年啟用匈牙利新廠，明年落地土耳其，並正尋找第三座歐洲工廠地點。

去年比亞迪已於泰國開設組裝廠，巴西新廠亦在建設中，儘管當地曾傳出對中國工人待遇不佳的爭議。

比亞迪的全球擴張腳步已讓歐美車廠警戒。福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 今年 2 月便直言：「比亞迪是我們在電動車領域的最大競爭對手。」

「中國的亨利福特」？專家：若成功，將重塑汽車產業版圖

Automobility 顧問公司執行長 Bill Russo 形容，比亞迪董事長王傳福的角色，宛如「21 世紀的亨利福特」。他認為，比亞迪極可能達成五成海外占比的目標，因為在海外市場競爭相對較少，反倒是其在中國本土正面臨激烈競爭與成長瓶頸。