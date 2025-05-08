繳費3年，保一輩子，還能每年領回生存金！

鉅亨新聞中心 2025-05-08 10:03

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根據行政院主計總處 2023 年家庭收支調查，65 歲以上退休族群每年每戶支出約新台幣 62.2 萬元，若以國人平均餘命約 80 歲計算，光是退休後的老年生活費用及家庭開支至少就需要 933 萬元以上，且這項統計數據主要在反映基本開銷，國人尚須額外考慮長壽風險、通膨等因素。為了享有優質的老年生活而無後顧之憂，元大人壽建議將還本型終身保險納入退休規劃的工具，除可透過生存保險金打造穩健現金流，亦能兼顧保障，作為退休或傳承配置，一舉數得。

3 年繳費享終身保障 四大特色打造穩健退休規劃

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活到老且活得好，是現代人對退休生活的期望，元大人壽看見客戶需求，推出「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」，四大特色協助客戶輕鬆規劃退休準備。

特色一、年年領取生存保險金。從第一保單週年日起即可每年領取，給付至保險年齡達 111 歲，年紀越大，累積所領生存保險金越多，分散因長壽帶來的風險。

特色二、有機會享有增值回饋分享金。保戶可選擇購買增額繳清保險，放大保障及生存保險金，亦可選擇現金給付，打造靈活現金流。

特色三、繳費期間為 3 年，享有終身壽險保障。

特色四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，搭配資產傳承功能，守護摯愛，預留每年所需資金。

提早規劃 預先準備 滿足資產傳承與退休金流雙需求

以 50 歲的元先生投保「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」為例，保險金額為新台幣 325.521 萬元，繳費 3 年，增值回饋分享金選擇第 1~5 年為「增額繳清」，第 6 年起為「現金給付」，表定年繳保險費 1,041,667 元，符合高保費 3% 折扣，如選擇自動轉帳再享 1% 折扣，折扣後年繳保險費 1,000,001 元，假設各年度宣告利率為 2.60%，自第一保單週年日起，可年年領取生存保險金，且有機會享有增值回饋分享金。若被保險人保險年齡達 80 歲時身故，年度末身故總給付已逾 347 萬元，累積領取之生存保險金約 76 萬元，總計給付金額逾 423 萬元。若保險期間有資金需求，亦可靈活運用，穩健又安心。

人口老化已經成為全球議題，而台灣人口老化速度又更為顯著。為了悠然享受退休生活，元大人壽提醒民眾可透過提早規劃，讓自己的人生下半場能夠更安穩優雅，幸福終老。

險種名稱：元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險 (ZU)

商品文號：114 年 1 月 10 日元壽字第 1130009507 號函備查。

商品給付：增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金及祝壽保險金。

※本商品有提供身故保險金及完全失能保險金分期定期給付。

※本商品部分年齡可能發生累積所繳保險費之金額超出身故保險金給付之情形。

※本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※本保險當被保險人因身故或致成本契約保單條款附表一所列完全失能項別之一致契約終止時，因其費率計算已考慮死亡及完全失能之脫退因素，故其他未給付部分無解約金，亦無退還未滿期保險費。

1. 消費者投保前應審慎暸解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，詳細情形請參照保單條款及相關銷售文件，並請銷售人員向您詳細說明上開三事項之內容。