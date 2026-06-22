鉅亨新聞中心 2026-06-22 09:50

年息最高新臺幣 2%、美元 7 天 8%、美元 12 個月 4%、日圓 4%、澳幣 5%

2026 年上半年，全球金融市場再次迎來重要轉折。受到中東地緣政治風險升溫與能源價格走高影響，全球通膨壓力重新浮現，各國央行貨幣政策也出現新變化。包括美元強勢格局逐漸轉向震盪整理，歐元因利差優勢受到資金青睞，日圓則受到日本大規模財政刺激政策影響而持續承壓，全球貨幣版圖正重新洗牌。2026 年下半年，地緣政治風險下降可望舒緩通膨壓力，歐洲景氣動能受惠於基礎建設、國防及能源轉型投資，而 AI 產業競爭優勢將繼續提供企業獲利動能。投資人歷經近期股市上漲，不少人手中累積了一定的投資成果，如何讓獲利在兼顧流動性與收益性的前提下穩健停泊，成為當前重要課題。

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看準投資人需求，中國信託銀行（簡稱中信銀行）近期推出臺、外幣優利定存與換匯優利專案，更首度擴大新錢認定範圍，將投資台股資金納入適用，讓客戶能夠在掌握市場機會的同時，靈活布局更完善的資產配置。

台股資金無縫布局享優利定存，美元全天期穩站 4% 以上、澳幣最高 4%、新臺幣最高 2%

中信銀行突破過去新資金限制，本次調整將台股投資資金納入優利專案，有效提升資金再配置效率，兼顧收益提升與流動性管理。即日起至 2026 年 8 月 31 日止推出「外幣新錢優利定存」專案，提供市場極具競爭力的水準優利，美元全天期年息穩站 4.00% 以上，最高 1 個月期達 4.85%，12 個月期達 4.00% 的優惠水準。此外，若看好澳洲後續仍有升息空間，澳幣定存同樣具備吸引力，6 個月期年息上看 4.00%，透過不同幣別配置，投資人不僅能掌握利率收益，亦有機會受惠於匯率波動帶來的潛在增值空間。

除外幣之外，中信銀行即日起至 2026 年 7 月 31 日推出多項新臺幣優利定存專案，為客戶提供靈活、多元的資金配置新選擇。其中，「新臺幣新錢優利定存」限量優惠專案，凡符合資格者可享六個月期年息 2.00% 的優惠利率，適合追求穩健收益的客戶把握進場時機；亦同步推出全新案型「全民享利－新臺幣優利定存」專案，不只是全額新資金可享三個月期年息 1.80% 的優惠利率外，既有資金亦可搭配新資金，以三個月期年息 1.75% 的優惠利率參與。對於希望在市場震盪期間穩健配置資金的投資人而言，可透過短中期新臺幣定存保留資金彈性，等待下一波投資機會來臨。

掌握五大外幣機會，換匯也能享優利!! 年息美元最高 8%、日圓 4%、澳幣與歐元 5%、人民幣 2.5%

隨著全球主要貨幣走勢分化，換匯本身也是資產配置的一環。看準投資人對利率與匯率雙重機會的需求，中信銀行推出換匯優利專案，無論是以新臺幣兌換外幣，或透過外幣兌換外幣，都能搭配換匯優利專案。其中年息美元 7 天期最高可達 8.00%，澳幣與歐元最高 5.00%，日圓最高 4.00%，人民幣最高 2.50%，提供短、中、長天期多元選擇，讓資金在等待市場機會的同時，也能持續創造收益。

中信銀行強化臺外幣服務 建構 ATM 到 APP 的智能外匯服務生態

除了多元產品布局，中信銀行持續強化臺、外幣服務，於全臺分行據點及指定 7-ELEVEN 門市，共設置逾 340 臺外幣 ATM，除新臺幣外，亦提供日圓、美元及人民幣現鈔存提款服務，方便客戶隨時靈活資金運用。

即日起至 2026 年 6 月 30 日，民眾透過中信銀行 ATM 完成指定跨行交易，即可參加「交易即時抽」，有機會獲得 1 萬點 OPENPOINT 及三星旗艦手機、平板等多項好禮。此外，於全臺分行及 7-ELEVEN ATM 完成指定交易，每筆均可累積數位點數，可用於兌換「換匯挺划算」優惠券，提供美元最高減碼 3 分、日圓 0.12 分、澳幣 6.6 分等優惠，涵蓋多達 14 種幣別，讓每一次換匯都更划算。

同時，中信銀行持續深化智能外匯服務，幫助客戶輕鬆掌握換匯時機，以獨家專利「智能匯率到價通知」外匯服務優勢，深獲國、內外市場肯定，並榮獲 2026 年《The Asian Banker》「亞太最佳外匯服務大獎」及《旺旺中時金融服務評鑑大賞》「智慧先鋒獎」，協助客戶精準掌握匯率時機，能整合即時匯率、十年歷史走勢以及客戶過往交易資料，以大數據智慧比對方式，提供匯率提醒功能。客戶只需要在中國信託 APP 一鍵開啟，即可即時接收匯率高低點通知，輕鬆掌握換匯時機，逐步打造外幣資產配置。