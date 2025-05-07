利變型保單夯什麼？熱銷關鍵一次解析

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 12:31

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臺灣正式進入超高齡社會，退休規劃是每個人都要重視的議題！根據《現代保險雜誌》2025 全國民眾投保需求大調查顯示，超過 4 成的保險再購族希望透過保險進行退休規劃。新光人壽建議，兼具保障與資產累積雙重功能的利變型壽險，特別適用於退休規劃、資產配置與傳承。

今年利變型壽險持續熱銷，整個業界 2 月銷售業績年增超過 30%。利率變動型壽險是一種具有宣告利率機制的保險商品，其特色除了商品的保單價值準備金會依固定的預定利率逐年累積外，還有非保證的宣告利率，宣告利率是依據此類商品帳戶累積資產的實際狀況而訂定的，所以投保此類商品，帳戶狀況佳的話，是有機會可以獲得增加回饋金，類似分紅機制。增加回饋金可用來購買增額繳清保險，強化保障，提升保單價值準備金累積效果，也進一步增加資產成長潛力。

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在眾多利變型商品中，美元利變型保單最受青睞，除了美元為國際強勢貨幣，可作為外幣資產配置工具外，目前市面上美元利變壽保單的宣告利率也高於新臺幣保單，有助於增加回饋金，進而累積更多資產，提升更高保障。

為因應不同人生階段的需求，新光人壽推出多款美元利變壽險，從青壯族到熟齡族皆可找到合適選擇。針對青壯族群，因正值家庭責任高峰期，對保障需求高，但也常面臨經濟壓力，可優先考慮繳費年期較長的美元利變型保單，降低每年保費負擔，同時累積保障與資產。如「新光人壽美鑽傳富外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」（以下簡稱「美鑽傳富」）及「新光人壽美利多倍外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」（以下簡稱「美利多倍」）。

「美鑽傳富」及「美利多倍」投保金額最高分別達 600 萬及 750 萬美元，繳費年期分別為 6 跟 10 年期及 6 跟 8 年期，有助分散財務壓力，同時可以藉此累積作為將來如遭遇完全失能時照顧家人之資金來源。其中，「美利多倍」額外提供第二至第六級失能免繳續期保費設計，確保保障不中斷，提供更穩固的家庭防護網。

針對熟齡族群，因希望兼顧保障與資產傳承，適合選擇繳費年期短的美元利變型保單。像是「新光人壽美傳家外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」（以下簡稱「美傳家」）及「新光人壽美創富外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」（以下簡稱及「美創富」），只需躉繳或繳費 2 年，即可擁有終身保障，最高投保年齡分別達 80 歲與 85 歲，對高齡投保人相對友善。

其中，「美創富」具備保障隨年遞增的設計，最高投保金額達 500 萬美元，特別適合高資產族群納入長期理財規劃工具。「美傳家」與「美創富」皆提供生命末期保險金選項，若符合條款定義，可將基本保額 50% 對應的身故保險金轉作生命末期保險金給付（須扣除保單借款或欠繳保險費本息等項目），協助面對人生終段的財務需求。

值得一提的是，以上四種保單皆具備分期定期給付機制，由新光人壽依約分期給付身故保險金，機制類似信託設計，可有效防範受益人不當使用資金、理財失誤或遭遇詐騙，為資產傳承增添一層穩固保障。

利變型壽險具備保障強化與風險轉嫁的特性，為未來生活提供穩固依靠。不論年齡層，皆可及早透過此類保單進行保障規劃，提早分散家庭風險，為自己與家人築起一道安心防線。

新光人壽為感謝廣大保戶支持，特別推出「錦蛇添花」回饋活動，涵蓋抽獎活動與保費優惠雙重回饋，即日起至 6/30(一) 止，保戶透過新壽指定通路（含業務通路、專銷通路、銀行通路、保經代通路）投保新契約，即享有摸彩資格，投保件數越多，抽獎機會越多，既有保戶更加碼雙倍抽獎機會，以及四檔指定商品保費折扣優惠，讓保戶保障升級、好運加倍，展現十足誠意。