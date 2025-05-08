歐洲取代美國？米爾肯會議聚焦全球資金去向

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 13:00

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美國總統川普近期在貿易與關稅政策上的反覆與強硬作風，正成為全球投資者關注的焦點。這一情勢籠罩著本週於加州比佛利山莊舉行的「2025 年米爾肯研究所全球會議」(Milken Institute Global Conference)，也迫使眾多資產管理者重新思考其資本配置策略，尋求非美國市場的穩定性。

此次會議聚集來自華爾街與全球各地的投資人與交易撮合者，探討資金動向、產業趨勢與市場風險。

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在為期兩日的座談與閉門會議中，與會者普遍認為，美國龐大的經濟體與資本市場仍具吸引力，但政策不確定性日益升高，使他們開始將目光轉向歐洲等非美市場。

HPS 投資合夥人 Purnima Puri 表示：「我們歷來偏好美國市場，但現在歐洲的投資吸引力正在上升，這是我們正在積極評估的區域。」

歐洲成為關注焦點 多元化配置成主流趨勢

多位資深銀行家指出，隨著歐洲經濟前景改善、資產估值相對便宜，資金逐漸轉向當地市場。

GoldenTree 資產管理合夥人 Lee Kruter 指出：「年初時市場普遍看好美國，但如今這種觀點已經轉變。我們第一季即開始在歐洲尋找投資機會。」

關稅與貿易戰陰影未退，資金觀望情緒升溫，儘管部分與會人士淡化美國資本外流的風險，但「避開過度美國曝險、強化地理多元化」已成為本次會議的核心議題之一。

多位投資人表示，川普若再連任下去，雖可能重啟減稅與放寬監管政策，提振經濟，但其貿易政策立場對市場仍構成實質威脅。

Nuveen 投資長 Saira Malik 表示：「只要關稅不確定性持續，非美資產短期仍具優勢，但從長期來看，美國市場特別是科技板塊，仍有潛力重新領先全球。」

美國財政基本面引憂 債務融資風險浮現

美國的長期財政狀況引發憂慮 (圖片：shutterstock)

除貿易議題外，美國的長期財政狀況亦引發憂慮。Guggenheim Partners 執行董事長 Alan Schwartz 警告，美債與美元基礎正在逐年侵蝕，「我們需要儘早正視這一風險。」

川普政府前財政部長、Liberty Strategic Capital 創辦人梅努欽則指出，美元仍為全球無可取代的全球準備貨幣，但這也意味著美國必須承擔相應責任。

他強調：「若市場對美元失去信心，我們將在融資國債上面臨更嚴峻的挑戰。」