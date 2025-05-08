再度捍衛Fed獨立性 鮑爾：我從不主動會晤總統 也永遠不會

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-08 10:58

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聯準會 (Fed) 主席主席鮑爾周三 (7 日) 表示，他從未要求與任何總統會面、也永遠不會要求晉見總統。再度出言捍衛 Fed 的獨立性。

鮑爾在 Fed 決策會議結束後的記者會中表示，他不認為 Fed 主席應該主動尋求與總統會面，也沒有理由這麼做。情況一直都是相反的，過去若有會面，都是由總統方面主動提出。

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他指出，美國似乎正進入一個新階段，政府開始與一些重要貿易夥伴進行談判，將對經濟展望產生重大影響，在通膨依舊高於預期的情況下，Fed 不會倉促降息，政策前景端看白宮的貿易措施。

鮑爾也坦言，美國聯邦債務水準正處於不可持續的道路上，但他拒絕對國會的預算政策提出任何建議。

他說，美國國會不需要 FED 在財政政策方面提供建議，就像 FED 不需要國會的建議一樣，國會應該自行設法讓美國債務回到可持續的道路上。