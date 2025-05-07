〈日股收盤〉日經指數收假翻黑 五大商社獲股神緊抱大漲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-07 16:07

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美日貿易磋商尚不明朗，加上美元貶值壓力，日本股市收假後漲勢乏力，日經 225 指數 (NKY) 周三 (7 日) 開高後被打回平盤震盪，終場翻黑小跌 0.14% 或 51.03 點，報 36,779.66 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.31% 或 8.38 點，報 2,696.16 點。

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在美元 (DXY) 貶值、日元 / 美元 (JPYUSD) 升值的預期之下，汽車概念股承受壓力而走低，豐田汽車下跌 2.66%，本田下跌 1.75%，日產下跌 2.4%，三菱汽車跌 3.3%。

川普放話兩周內將公布銷美藥品的新關稅政策，製藥類股應聲倒地，住友製藥大跌 4.46%，衛采下跌 4.8%，小野藥品工業重挫 6%。

巴菲特表示，波克夏 (BRK.A-US) 將持有日本貿易公司 50 年或更長時間後，日本五大商社的股價上漲。三菱商事上漲 3.65%，三井物產上漲 3.14%，伊藤忠商事上漲 3.49%，住友商事上漲 3.54%，丸紅大漲 6.39%。

當在股東大會上被問及日本央行升息前景，是否會阻止波克夏在日本進一步投資或獲利了結時，巴菲特說：「日本投資正合我們的胃口。」

消息方面，當被問及日本是否可能在本周與華府達成達協，成為最快完成貿易磋商的國家之一時，日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示不予置評。