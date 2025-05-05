第7家加入戰局！台新人壽首張分紅保單「台鑫旺」 兼具保障及紅利分享

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 12:09

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今年分紅保單市場競爭進入白熱化，除了先前的保誠、富邦、法巴、安達人壽外，凱壽及台壽 4 月也都陸續開賣，台新人壽今 (5) 日正式宣告進軍分紅保單市場，推出首張「台鑫旺分紅終身壽險」，以滿足國人對家庭保障、儲備子女教育基金、規劃退休養老及資產傳承的多重需求。

國發會 2024 年提出最新 2024-2070 年人口推估結果，顯示台灣未來長期少子高齡化現象將更趨明顯，且每位老年人口所能仰賴的青壯年人口比例持續下滑，未來青壯年負擔持續加重。台新人壽表示，隨著老年人口增加，幼年人口減少，造成家庭結構變遷，每個人都有必要及早規劃，方能有效減輕未來可能面臨負擔與風險。

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台新人壽最新推出「台鑫旺分紅終身壽險」商品，為台幣躉繳之終身壽險，一次繳費，可以保障終身 (至 110 歲)，投保年齡 0 歲~ 80 歲，保障範圍涵蓋身故保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、生前需求保險金等給付項目，可彌補家庭壽險保障之不足，在高風險時代分散人生風險，讓家人可以保有生活品質。

分紅保單最大特色除提供壽險保障外，透過分紅機制，還有機會根據保險公司經營績效，共享分紅帳戶長期穏健經營成果。

台新人壽「台鑫旺分紅終身壽險」除提供壽險保障功能外，保戶於條款約定之保單年度起，只要契約持續有效就有機會享有雙重紅利「年度保單紅利」及「終期保單紅利」給付，其年度保單紅利給付可選擇現金給付或儲存生息，終期保單紅利給付方式為現金給付，透過資金彈性靈活運用，讓保戶能更彈性及周延滿足人生不同階段需求。