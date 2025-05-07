川普氣急敗壞喊降息 小摩：兩大原因讓Fed不敢妄動

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-07 13:56

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美國總統川普不斷呼籲聯準會 (Fed) 降息，但聯準會目前處境困境。摩根大通認為，Fed 官員在貨幣政策上束手無策，是因為通膨預期正在上升與經濟衰退疑慮未退兩大原因。

市場幾乎認定 Fed 在本週的利率決策會議上不會降息，但值得注意的是，Fed 在後續會議上降息的可能性也很低。摩根大通分析師表示，聯準會官員在貨幣政策方面束手無策、不敢輕舉妄動是因為兩大原因。

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通膨預期正在上升

摩根大通表示，通膨前景加上不斷惡化的「軟數據」是目前不會降息的原因之一。

美國 3 月 CPI 年增率為 2.4%，高於聯準會 2% 的目標，但與未來可能發生的情況相比，這一數字仍相當低：：密西根大學（University of Michigan）編制的未來一年預測為 6.5%。

川普的關稅政策被預期將推高消費者成本，是預期心理上升的主要推動力。對貿易戰的擔憂加劇了停滯性通膨風險，使美國經濟更可能陷入增長停滯、物價卻持續上漲的局面。這種情況實際上會使聯準會陷入癱瘓，因為它無法同時應對這兩個問題。

摩根大通認為，情勢的發展順序可能會變得棘手，因為有可能在實體經濟數據明顯轉弱之前，通膨數據先行上升，這將讓聯準會陷入非常困難的處境。

經濟衰退尚未反映在市場價格中

儘管未來通膨預期等「軟數據」可能最終會給投資者帶來問題，但令人鼓舞的「硬數據」似乎暫時蓋過了這些問題。

最新的總體經濟數據仍維持穩健，甚至在某些情況下表現相當強勁。上週五意外亮眼的 4 月非農就業報告提振了投資人信心，並推動股市上漲。

換句話說，市場並未顯示經濟衰退即將來臨的跡象。

摩根大通分析師解釋，「畢竟，標普 500 指數目前的本益比仍高達 21 倍，市場對今年企業獲利預期成長 10%，明年則為 14%。這樣的估值完全未反映出對任何實質性經濟衰退的擔憂。」

該行強調，這顯示投資人尚未將上半年的停滯性通膨，也就是經濟增長疲，納入價格考量，機構與家庭仍持續加碼股票部位。

小摩分析師警告，「雖然實際的衰退仍可避免，但若真的出現衰退，許多人認為衰退已經體現在價格之中的觀點，可能過於樂觀了。」