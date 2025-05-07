莫迪對巴基斯坦放話：停供跨境河水

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-07 16:10

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據《BBC》報導，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 周二 (6 日) 宣布，印度將停止其水流跨越國際邊界。他表示，「現在，印度的水將為印度的利益而流，為印度的利益而儲存，並為印度的進步而使用」。

莫迪雖未明確提及巴基斯坦，但此番評論是在印度暫停與鄰國長達 65 年水資源共享條約約兩週後發表的。

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目前，印度與巴基斯坦的關係因印度管理的喀什米爾發生致命襲擊後急劇惡化。印度指控巴基斯坦支持跨境恐怖主義，巴方則斷然否認。

周二晚間，印度稱已對巴基斯坦和巴控克什米爾地區的 9 個地點發動飛彈襲擊。巴基斯坦軍方稱，已有 8 人死亡。印度稱，巴基斯坦在事實上的邊界一側的砲擊造成 3 名平民死亡。

多條河流從印度流入巴基斯坦，為當地約 80% 的農場提供重要水源。巴基斯坦領導人曾警告，任何阻止水流的企圖「將被視為戰爭行為」。1960 年簽署的《印度河水條約》，規定了印度和巴基斯坦之間印度河流域六條河流的水資源共享，該條約在核對手之間的兩次戰爭中得以倖存，並被視為跨境水資源管理的典範。