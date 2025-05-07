中國降準又降息！央行總裁一口氣宣布10大措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 10:05

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中國人民銀行（央行）總裁潘功勝周三（7 日）在國務院新聞辦公室記者會上表示，將加大宏觀調控強度，實施三大類 10 項措施。

一是降低存款準備金率 0.5 個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元。

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二是完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從目前的 5% 調降為 0%。

三是下調政策利率（公開市場 7 天期逆回購操作利率）0.1 個百分點，從目前的 1.5% 調降至 1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約 0.1 個百分點。

四是下調結構性貨幣政策工具利率 0.25 個百分點，包括各類專項結構性貨幣政策利率、支農支小再貸款利率，從目前的 1.75% 降到 1.5%，抵押補充貸款（PSL）利率從目前的 2.25% 降至 2%。

五是降低個人住宅公積金貸款利率 0.25 個百分點。5 年期以上首套房利率由 2.85% 降至 2.6%，其他期限利率同步調整。

六是增加人民幣 3,000 億元科技創新和技術改造再貸款額度，由 5,000 億元增加至 8,000 億元，持續支持「兩新」政策實施。

七是設立人民幣 5,000 億元服務消費與養老再貸款，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

八是增加支農支小再貸款額度人民幣 3,000 億元，與調降再貸款利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。