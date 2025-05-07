習近平訪俄挺普丁出席勝利日閱兵 中俄高調展現反美同盟

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 11:10

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中國國家主席習近平即將於週三（7 日）前往莫斯科，展開為期四天的訪問，並將出席 5 月 9 日舉行的俄羅斯「勝利日」閱兵儀式。此行被視為強化中俄戰略同盟、對抗美國單邊主義的重要外交行動。

根據《CNN》報導，俄羅斯總統普丁稱習近平為「主要嘉賓」，兩位領袖此番會面被外界視為對抗美國單邊主義、展現中俄戰略同盟的明确訊號。在美國總統川普的「美國優先」政策重塑全球格局之際，中俄兩國企圖藉由本次活動傳達國際穩定與多極化訊息。

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這是習近平自俄烏戰爭爆發以來第三次訪俄。在美中貿易戰升溫之際，中國積極加強與俄羅斯的經貿與能源合作。分析認為，此舉可協助中國緩解美國實施的高關稅與科技限制，同時確保俄羅斯資源與市場的穩定供應。

習近平將三度訪俄。（圖：Shutterstock）

中國官媒《新華社》指出，習普兩人將共同「引領全球治理正確方向」，反對任何形式的霸權與單邊主義，共同推動世界朝著多極化、平等有序、包容包容的經濟全球化方向發展

儘管中國聲稱在俄烏戰爭中立，但實際上已成俄羅斯重要的經濟生命線，2024 年雙邊貿易創新高，並涉及晶片與雙用零件等敏感商品，引發歐洲警覺。

分析指出，習此行意在確保俄國資源與市場，對應美國祭出的 145% 高關稅與報復性措施。中美貿易緊張，也讓中國更加倚賴俄羅斯作為能源與商品來源。

面對中歐關係回暖契機，習近平是否在莫斯科提及「烏克蘭和平」議題，也將成各界觀察焦點。歐洲分析師指出，中國若願調整對俄戰爭的支持立場，可能有助修補與歐盟的關係。

除習近平外，巴西總統魯拉、越南最高領導人蘇林及白俄羅斯總統盧卡申科也將出席本次慶典，中國人民解放軍儀仗隊亦將參與閱兵。

俄羅斯的勝利日象徵蘇聯在二戰擊敗納粹德國，普丁近年將此日政治化，將對烏戰爭稱為「去納粹化」行動。

普丁提議與烏克蘭停火三天，遭澤倫斯基拒絕。（圖：Shutterstock）

此前，為配合閱兵，普丁曾提議與烏克蘭停火三天，但烏國總統澤倫斯基拒絕，批評該提案是「表面功夫」。他重申支持美國提出的 30 天停火方案，並警告前往俄羅斯的外國賓客應自行承擔風險。