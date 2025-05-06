【K教官觀點】AI投資怎麼走？從雲端巨頭財報看硬體需求變化與軟體新機遇！

鉅亨研報 2025-05-06 17:44

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近期市場最關注的焦點之一，莫過於美國幾大雲端服務業者在四月底陸續公布的 2025 年第一季財報。這四大業者——亞馬遜、微軟、Google 以及臉書（Meta）——不僅是科技產業的領頭羊，更是整個 AI 伺服器供應鏈最重要的「乾爹」。他們的資本支出動向，直接影響 AI 相關硬體需求。

這些巨頭們對 AI 伺服器的購買意願有多強？未來的 AI 投資機會又在哪裡？讓我們從財報中尋找線索。



一、雲端巨頭財報亮眼，獲利狀況持續看好

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從公布的財報來看，這四大雲端業者在 2025 年第一季的表現確實亮眼。無論是營收還是每股盈餘（EPS），都呈現年增長的趨勢。雖然每家公司的主營業務不同（例如亞馬遜的 AWS 雲端租賃是主要獲利來源；微軟的 AI 功能已能協助企業營利；Google 和臉書則利用 AI 優化廣告推薦、延長用戶停留時間），但 AI 應用都在不同層面助長了營收增長。這也證明了 AI 的需求確實正在為這些公司帶來實質的營收貢獻。

二、資料中心持續擴建，伺服器需求動能仍在

市場上曾流傳微軟退租資料中心的說法，引起對資料中心是否蓋太多的疑慮。但影片內容澄清，這種說法並不完全準確。微軟目前仍在全球 10 個國家同時建設資料中心，顯示資料中心的建置並未停止。部分租約調整，反而可能是因為 AI 伺服器對電力的需求較大，部分區域無法提供足夠的電力環境所致。從雲端服務業者的角度來看，資料中心仍在建設中。

更重要的是，這幾大雲端業者都表示，他們想要 AI 伺服器，但供給端似乎仍有些緊張，無法完全滿足他們的需求。在供不應求的情況下，我們可以合理預估，伺服器的需求仍有持續下去的機會。

AI 投資方向微調：硬體增速趨緩，軟體應用浮現

雖然伺服器需求持續，但從資本支出的年增率來看，情況出現了微妙的變化。臉書和 Google 的資本支出仍持續上揚，但微軟和亞馬遜的資本支出年增率則有趨緩的跡象。這表示雲端業者雖然還在買伺服器，但購買的速度或力道已經不像前一階段那樣強勁。

對於 AI 供應鏈的硬體業者來說，這可能意味著過去「爆發性」賺錢的階段或許已經告一段落。接下來的階段，可能會轉為比較「穩定」的獲利。我們可能無法再像 2022 年底到 2023 年 ChatGPT 剛出現時那樣，期待市場出現一股腦全面搶購 AI 伺服器的盛況。因此，現階段投資 AI 硬體供應鏈，需要保持相對冷靜，而非僅憑熱情追高。