〈美股早盤〉標普、那指開盤刷紀錄新高 投資人聚焦Fed會議與財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-28 21:42

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美股標普 500 與那斯達克周一 (28 日) 開盤創歷史新高，因美國與歐盟達成關稅協議提振市場情緒，不過漲幅有限，投資人正觀望本周的重量級財報、聯準會 (Fed) 會議及美國關稅期限。美元延續 7 月漲勢，多數主要貨幣承壓，債市小幅走低，市場同時聚焦美中延長休戰的跡象。

〈美股早盤〉標普、那指開盤刷新紀錄 投資人聚焦Fed會議與財報(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1.1%。

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美股期貨周一攀升，美元同步走強，因歐盟與美國總統川普達成貿易協議，市場對貿易戰的擔憂降溫，同時美中延長休戰的跡象增強，歐元則下跌。標普 500 指數期貨上漲 0.2%，延續上周創下歷史新高的漲勢；歐洲 Stoxx 600 指數在美歐協議後上漲 0.3%。該協議對歐盟大部分出口課徵 15% 的關稅。

儘管貿易衝突風險減弱，市場樂觀情緒仍受本周美國就業報告、聯準會 (Fed) 與日銀 (日本央行 / BOJ) 貨幣政策會議，以及多家大型科技公司財報等因素的制約。歐洲汽車股早盤漲勢回吐，歐元兌美元重貶至六周低點，顯示投資人正在消化協議中較為不利的部分。富蘭克林坦伯頓 (Franklin Templeton) 全球投資策略師布朗 (Michael Browne) 指出：「這項協議消除了不確定性，推動市場今早上漲。不過，各產業承受關稅影響的方式將有所不同。」

川普與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 於蘇格蘭坦伯利的川普高爾夫俱樂部宣布此協議，但並未公布完整內容或書面文件。范德賴恩表示，協議的目標是重新平衡歐盟對美國的貿易順差。不過，市場分析認為，歐盟為維持地緣政治合作，接受了不利條款。Carmignac 經濟學家梅努 (Apolline Menut) 直言：「這並非突破性的貿易協議，而是為了外交務實而進行的損害控制。」

此外，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 與中國國務院副總理何立峰預計於周一在斯德哥爾摩會晤，雙方有望將現行關稅休戰延長三個月。本周稍晚，日銀預計維持利率不變，市場關注其政策指引。地緣政治方面，泰國與柬埔寨領導人也將展開會談，以化解十多年來最嚴重的邊境衝突。

截至台北時間周一（28 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.24%，至每股 316.83 美元

特斯拉執行長伊隆馬斯克確認，已與韓國三星電子公司簽署了一項價值 165 億美元的晶片代工協議。馬斯克在 X 上發文表示：「三星在德州的巨型新工廠將致力於製造特斯拉的下一代 AI6 晶片。其戰略重要性怎麼強調都不為過。」

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.86%，至每股 731.62 美元

艾斯摩爾 (ASML) 盤前上漲 3.6%，公司主要客戶三星贏得為特斯拉生產人工智慧晶片的合約。與此同時，美歐達成貿易協議，緩解了貿易戰憂慮，為該產業在連續兩周下跌後提供了額外提振。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 1.93%，至每股 21.10 美元

美國晶片巨頭英特爾上周五股價暴跌 8%，主因是執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 警告，若無法取得關鍵大客戶訂單，公司將不排除退出晶圓代工業務，這項潛在策略震撼市場，也反映英特爾正面臨空前壓力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利策略師重申，企業獲利的上修已經開始，他們更傾向於對標普 500 指數的 12 個月看漲情景，目標位 7,200 點。較上周五收盤價高約 13%。