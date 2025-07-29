〈美股盤後〉川普稱全球基準關稅大概是15-20% 標普那指再登新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-29 05:50

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美股週一 (28 日) 交投清淡，標普 500 與那斯達克指數收盤變動不大，但雙雙再創歷史新高。

川普稱全球基準關稅大概是15-20% 標普那指再登新高 (圖：shutterstock)

美國與歐盟達成貿易協議後，美中經貿會談週一登場，投資人亦準備迎接充滿變數的關鍵一週，包括科技巨頭財報、聯準會會議、通膨數據、7 月就業報告，以及 8 月 1 日重要關稅大限日。

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標普週一收漲 0.02%，連續第六個交易日刷新收盤新高。那斯達克指數上漲 0.33%，道瓊小跌近 65 點，表現相對疲弱。

美國總統川普 27 日宣布，美歐已達成一項貿易協議，內容包括對歐盟進口商品徵收 15% 關稅、歐盟大規模採購美方能源與軍備，對美投資 6000 億美元。

另外，美中雙方有望於瑞典斯德哥爾摩會談中將原訂 8 月 12 日到期的關稅休兵協議延長 3 個月，亦激勵市場情緒。

川普表示，他預期美國將對那些未與華府達成貿易協議的國家，設定 15% 至 20% 的關稅稅率，他還稱很希望看到中國對其他國家開放市場。

美股進入超級財報週，超過 150 家標普 500 成分股企業將陸續公布最新業績。Meta 與微軟將於週三公布財報，亞馬遜與蘋果則接力於週四登場，為市場注入重要方向。

聯準會亦將於週二起舉行兩天政策會議，並於週三公布利率決定。市場預期聯準會將按兵不動，維持利率在 4.25% 至 4.50% 區間不變，並將關注官員是否釋出 9 月降息的訊號。川普政府近期持續對聯準會與主席鮑爾施壓，為決策增添變數。

數據方面，本週將公布多項經濟數據，其中以週四的 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數與週五的非農就業報告最受矚目。市場預估 PCE 年增與月增將小幅上揚，聯準會將據此觀察通膨趨勢是否重燃；而就業數據則將進一步釐清經濟放緩或持穩的脈絡。

美股週一 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 64.36 點，或 0.14%，收 44,837.56 點。

那斯達克指數上漲 70.27 點，或 0.33%，收 21,178.58 點。

S&P 500 指數上漲 1.13 點，或 0.02%，收 6,389.77 點。

費城半導體指數上漲 91.24 點，或 1.62%，收 5,737.10 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 96.92 點，或 0.64%，收 15,206.15 點。

標普 11 大板塊盤勢分歧，能源與科技領漲，房地產與原物料板塊跌幅最重。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.69%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.31%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.58%。

台股 ADR 僅日月光獨升。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.16%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.67%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.64%。

企業新聞

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 揚升 3.02% 至每股 325.59 美元。特斯拉執行長馬斯克宣布，已簽署 1 項價值 165 億美元 (約新台幣 4880 億元) 協議，以向韓國三星電子採購晶片，該協議將持續到 2033 年底，預計將有助提振三星代工業務。

Nike(NKE-US) 勁揚 3.89% 至每股 79.24 美元，自 2021 年 11 月以來首次突破 200 日均線。摩根大通預 Nike 吉將從 2026 財年下半年開始進入持續多年的復甦階段，推動公司年獲利成長率從兩位數成長至 20%，直至 2030 年

AMD (AMD-US) 強漲超 4% 報每股 173.66 美元。AMD 計劃將 Instinct MI350 AI 加速器售價自 15,000 美元調升至 25,000 美元。分析師指出，此舉反映 AI 需求強勁，有望推升公司營收表現。

晶片設計軟體公司 Cadence (CDNS-US) 收紅 0.47% 至每股 333.76 美元，盤後股價跳升超 6%。

Cadence 盤後公布卓越的第二季財報，營收年增 20%，訂單強勁超出預期，顯示以 AI 為核心的產品組合具高度戰略價值。同時，美國司法部週一宣布，Cadence 已同意認罪並支付超過 1.4 億美元，以與政府就其向遭制裁的中國國防科技大學輸出技術的指控達成和解。

華爾街分析

摩根士丹利 E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 稱，本週市場可以說是異常繁忙，可能在短期內決定市場走勢成敗。

西北共同財富管理公司投資長 Brent Schutte 點評，隨著更多貿易協議的宣布，籠罩在商業和經濟之上的不確定性水平可能會有所緩解。此外，最終貿易協議的影響可能會低於 4 月 2 日宣布對等關稅後最初預測的影響。

ING 分析師在一份報告中表示：「美歐協議的最大隱患在於，目前還沒有任何書面文件。希望接下來的幾個小時和幾天能更明朗化。」

該分析師還預估：「本月聯準會不會降息，但預計將開始為採取行動奠定基礎，最有可能是在 12 月。」