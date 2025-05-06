外資趁台幣動盪連3買 今買超157億元掃貨金融股但出脫富邦金
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 19:49
台股今 (6) 日最後一盤翻黑微跌 10 點收 205222 點，外資再買 157 億元，趁新台幣動盪連 3 天進場買超台股；個股方面，外資今日大買金融族群，但富邦金遭棄守，另外，外資也敲進緯創等電子代工族群以及鋼鐵指標。
外資今日大買金融股，包括新光金 (2888-TW)3.41 萬張、凱基金 (2883-TW)1.86 萬張、中信金 (2891-TW)1.52 萬張、國泰金 (2882-TW)1.48 萬張、玉山金 (2884-TW)1.45 萬張、彰銀 (2801-TW)1.38 萬張、臺企銀 (2834-TW)1.3 萬張、華南金 (2880-TW)1.28 萬張。
電子股方面，外資敲進緯創 (3231-TW) 近 2 萬張、鴻海 (2317-TW)1.41 萬張、廣達 (2382-TW)7314 張等電子代工族群，另有友達 (2409-TW)1.14 萬張；傳產則以鋼鐵指標中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2027-TW) 各逾 1.1 萬張較多；ETF 買超元大台灣 50 反 1 3.82 萬張，以及期街口布蘭特正 2 2.61 萬張。
不過，外資雖然買超金融股，但大砍富邦金 (2881-TW) 近 2.4 萬張，以及華航 (2610-TW)1.17 萬張、上曜 (1316-TW)5570 張等，外資也賣超多檔債類、高息 ETF，像是群益投等債 20+ ESG 3.12 萬張、國泰永續高股息 (00878) 各 2.09 萬張、元大台灣價值高息 (00940)1.45 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.31 萬張等。
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