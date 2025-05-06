外資趁台幣動盪連3買 今買超157億元掃貨金融股但出脫富邦金

台股今 (6) 日最後一盤翻黑微跌 10 點收 205222 點，外資再買 157 億元，趁新台幣動盪連 3 天進場買超台股；個股方面，外資今日大買金融族群，但富邦金遭棄守，另外，外資也敲進緯創等電子代工族群以及鋼鐵指標。