〈房產〉股匯市大震盪後 強勢台幣將牽動房價？一表看8年來股匯房走勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 14:30

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依財政部、內政部統計資料顯示，2021 年以後新台幣表現弱勢，匯率持續貶值，另受疫情後台商回流促進景氣向好，加上全球 AI 浪潮推動台灣半導體產業發展，致使股市至 2024 年為止也是持續上揚，各年加權指數自 2021 年以後，除 2022 年之外幾乎年年成長。

房市方面，房價大盤走勢則持續起漲，從 2021 年至 2024 年，房價成長逾 38.3%，顯示國內房價頗具保值性；不過，全台買賣移轉棟數上則歷年表現各有高低，其中 2021、2024 年達到歷年買氣高點，但 2022、2023 年則受打房政策影響買氣走弱。