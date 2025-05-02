〈房產〉全台非都會區縣市去年Q4核貸量縮水 僅這縣市一枝獨秀

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 11:56

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政府連續出招打炒房，不只都會區，全台還有這些非都會縣市也被打趴， 據金融聯徵中心統計，七都以外不含離島，包含宜花基、雲彰投等共 11 個縣市，2024 年第四季新增房貸，除了南投縣，其餘 10 縣市第四季核貸件數，均比上一季下滑。

其中，量減最多的縣市為屏東市，季減 451 件，減幅逾 4 成，其次為宜蘭縣及基隆市，分別季減 354 件及 177 件，其他包括彰化縣、雲林縣、苗栗縣、嘉義市等縣市，核貸量同步季減百件以上，大幅縮水。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從去年 8 月開始，市場受限貸令管制，針對第二戶購屋貸款管制地區，從特定地區擴大至全台，貸款成數調降至 5 成，兩類購屋族首當其衝，投資族和多屋族被迫重新調整資金槓桿，改以現金買單或放緩進場腳步，讓整體核貸量表現擊出下墜球。

張旭嵐表示，季減最多的屏東縣及宜蘭縣，近年雙雙受惠高鐵延伸計畫的建設紅利，房市供需熱絡，屏東縣在 2024 年前三季連續創下破千筆核貸量，締造出史上最高峰，宜蘭縣同樣在 2024 年第三季，創下史上最高 969 件核貸量，不過重大建設利多，兌現時程長，在政策壓力下價量面臨短期修正，因此和高基期量相較，第四季轉跌幅度相較其他縣市明顯。

但在全台七都以外的 11 個縣市當中，只有南投縣一枝獨秀，去年第四季核貸量逆勢成長，季增 131 件，平均鑑估房價季增 26 萬元，是唯一表現價量齊揚的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年中部受惠中科效應帶動，除了台中房市供需走揚，外擴效益讓擁有國三便利交機能、距離台中都會區不遠的南投市與草屯鎮，也成建商推案熱點。新案交屋助攻下，南投縣 2024 年第二季核貸量衝上 840 件，創下史上新高，第四 雖受第七波信用管制，核貸量仍為史上次高達 539 件。而觀察各縣市平均鑑估房價，多數呈現量縮價跌，南投縣則因買氣有撐，平均鑑估房價呈向上成長，推案熱區的草屯鎮，因新案拉抬房價高漲，近一年平均成交每坪 21.7 萬元，已超越縣府所在的南投市，甚至比鄰近的台中市霧峰區還高。