〈房產〉中信張世宗：4月「川」震+進入報稅季 房市交易吹冷風年減3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 11:02

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中信房屋總經理張世宗今 (30) 日指出，今年 4 月全台交易量年減幅度高達 3 成以上，與去年同期「新青安 2.0」利多下所掀起的購屋熱潮相比，當前市場氛圍明顯轉冷。除了適逢清明連假、交易天數減少外，4 月初美國總統川普高舉關稅戰大旗，引發全球政經局勢及股匯市的劇烈震盪，使得消費者信心大受干擾、市場觀望情緒加重。

加上 5 月即將進入報稅季，部分購屋族會優先調整資金配置，放緩進場決策，這也進一步導致了市場交易動能的下滑。

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中信房屋統計內部成交件數，4 月全台交易量相較於上月減少約 18%，較去年同期減少約 31.1%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減 19.2%、年減 32.4%；新北市月減 18.8%、年減 38.3%；桃園市月減 10.3%、年減 32.5%；台中市月減 17.3%、年減 22.7%；台南市月減 10%、年減 21.7%；高雄市月減 12.6%、年減 23.8%。

張世宗指出，川普關稅政策反覆不定，未來全球經濟景氣仍面臨不小的風險，而國內銀行放貸情況也尚未有明顯緩解，以上種種利空因素均將抑制購屋民眾的進場意願。若無重大政策利多釋出，預期第二季的房市將難有樂觀表現，房價可能加速面臨修正的壓力。

張世宗指出，目前房市已進入盤整階段，市場天平已明顯轉向買方，對於有資金回籠需求的屋主而言，應順應市場變化，根據行情適時調整售價，以縮短銷售週期、加速成交，避免錯過最佳出售時點。而對於買方來說，建議要以自住需求為主要考量，盡量選擇兼顧生活機能與未來發展性的區域地段，以確保資產價值的長期穩定。

而根據住商機構統計，全台 4 月交易量相較 3 月月減 22.9%，惟比去年同期減少 46.1%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第一季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然 3 月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳，加上 5、6 月又逢繳稅月，等等不利於資金面狀況下，恐怕也很難期待市場在第二季有強勢表現。

住商機構統計顯示，各區表現上，相較於上月與去年同期，北市月減 32.1%、年減 46.0%，新北市月減 30.4%、年減 47.0%，桃園市月減 10.4%、年減 50.9%，台中月減 11.3%、年減 28.2%，台南月減 18.4%、年減 38.6%，高雄月減 26.5%、年減 55.6%，全台月減 22.9%、年減 45.4%。 徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年明顯，不過貸款問題已成為交易間最大變數，市場上售案量逐漸增加，雖有屋主態度堅決，但在此局勢下有利於市場修正。