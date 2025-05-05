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〈台幣強升〉前次台幣升值北市房價漲 房仲業者：這波恐難複製上回經驗

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 17:31

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前次台幣升值北市房價漲 房仲業者：這波恐難複製上回經驗。(鉅亨網記者張欽發攝)

前一波 2019 年年中台幣兌美元匯率 31.5 元，升值到 2021 年第三季的 27.7 元，台幣匯率出現大幅升值，對應台北市房價漲幅約 1 成，不過當時後時空背景是房地產景氣從谷底復甦，且遇到疫情後的通膨與造價大幅上揚，而這波台幣漲勢又快又急，房市則是高檔面臨房貸政策的調整期，雖然不動產仍相對保值，但恐難複製上一波走勢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，新台幣大幅升值，代表台幣對於其他貨幣資產的購買能力增加，這波台幣升值又快又急，但不至於影響市場供需，除非外來或美元兌換成台幣的資金回流進入房市，帶動地價與房價走揚，否則短期對於實質的房地產影響有限，不過股市短期對於資產股就有想像的題材，資產股也成為台幣升值下相對強勢的族群。


上一波 2019 年第二季台幣兌美元為 31-31.5 元，一路升到 2021 年第三季 27.7 元，匯率雖然也是明顯升值，但相對升值較為緩慢，對應同時間台北市房價上漲約一成，背後原因還是因為房市從 2016 開始修正築底，房市從谷底復甦，疫情後又遇到造價大漲與通膨帶動，背景因素擢升房價的力道大過於台幣匯率變動。

不過，2025 年以來金融情勢複雜，曾敬德指出，今年先是台股重挫，槓桿族受傷慘烈，又遇到台幣短期大幅升值，台幣波動彷彿虛擬貨幣，美債送分題變成送命，投資人面臨股債雙殺的局面，市場預期可能有些產業可能面臨匯損壓力，長期則是要觀察企業經營是否受到台幣快速升值衝擊。

 

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