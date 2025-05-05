〈台幣強升〉前次台幣升值北市房價漲 房仲業者：這波恐難複製上回經驗

前一波 2019 年年中台幣兌美元匯率 31.5 元，升值到 2021 年第三季的 27.7 元，台幣匯率出現大幅升值，對應台北市房價漲幅約 1 成，不過當時後時空背景是房地產景氣從谷底復甦，且遇到疫情後的通膨與造價大幅上揚，而這波台幣漲勢又快又急，房市則是高檔面臨房貸政策的調整期，雖然不動產仍相對保值，但恐難複製上一波走勢。