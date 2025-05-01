〈房產〉3月短彈後 4月六都買賣棟數呈月減、年減 高雄交易量衰退最明顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-01 18:08

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全台六都會區今 (1) 日公布房屋買賣移轉棟數， 4 月六都買賣移轉棟數合計 1 萬 6876 棟，月減 7.3%，年減幅更達 26.3%。其中並以高雄市 4 月買賣移轉棟數 2504 棟，月減 17.3%，年減 40.4% 衰退最為明顯。

高雄市 2025 年 1-4 月買賣移轉棟數 1 萬 0504 棟也較 2024 年同期衰退 28.2%。台灣房屋集團趨勢中心資深執行長張旭嵐表示，由於 3 月初台積電 (2330-TW) 宣布將強化赴美投資，國內民眾憂心台積電在台建廠計畫生變，也因此台中、高雄部分距離廠區較遠的台積宅概念區，買氣略有修正。

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另觀察歷年交易量發現，今年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數創近七年新低紀錄，台南市與高雄市創下八年新低，新北市則是近九年最低交易量表現。房仲業者認為。全台房市預估到第三季還是維持年減機率較高。

根據六都地政局資料，4 月六都買賣移轉棟數普遍呈現年減、月減的趨勢。其中，台北市移轉棟數為 2,123 棟，月減 11.6%、年減 14.9%；新北市為 3,803 棟，月增 1.8%、年減 36.6%；桃園市為 3,472 棟，月增 2.0%、年減 6.4%；台中市為 3,206 棟，月減 21.7%、年減 21.3%；台南市為 1,768 棟，月增 14.1%、年減 27.2%；高雄市為 2,504 棟，月減 17.3%、年減 40.4%。整體而言，六都合計買賣移轉棟數為 16,876 棟，較上月減少 7.3%，較去年同期大減 26.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，4 月六都建物買賣移轉棟數月減 7.3%，4 月初在川普關稅戰衝擊下，民眾購屋信心不足，轉趨保守觀望，房市買氣降溫，不過，因房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，4 月的建物買賣移轉棟數反映的是 3 月至 4 月初的市況，因此，目前仍尚未完整反應關稅戰的影響，加上部分都會區有新屋交屋潮挹注，讓 4 月交易量較 3 月量縮 7.3%。

另與 2024 年 4 月相比，六都交易量合計年減 26.3%，陳金萍指出，2024 年 4 月房市延續農曆年前相對熱絡的買氣，自用當道，房市交易穩健，而今年在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，加上 4 月初川普關稅戰衝擊下，房市交易降溫。

陳金萍說，進一步觀察今年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 6 萬 4911 棟，較去年同期年減 24.3%，顯示今年房市交易熱度不若以往，市場仍存在觀望氣氛。。另觀察歷年交易量發現，今年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數創近七年新低紀錄，台南市與高雄市創下八年新低，新北市則是近九年最低交易量表現。

永慶房屋指出，展望第二季房市，4 月初川普宣布對等關稅後，全球各國金融市場劇烈震盪，雖然後續政策轉彎暫緩 90 天，但仍充滿不確定性，全球政經局勢仍不明朗，而台灣作為出口導向型經濟體，出口產業受壓，投資信心明顯下滑，也間接衝擊國內房市表現，市場觀望氣氛濃厚，民眾購屋態度轉趨保守，加上國內銀行房貸仍緊縮、第七波選擇性信用管制持續，資金仍相對吃緊，第二季房市交易量欲大不易，恐怕難以樂觀看待，後續仍需密切關注全球經濟變化與央行政策動向，將是影響未來房市的重要變數。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台房市短期內仍受多重因素交錯影響，包括股市震盪、貸款壓力、資金緊縮及報稅壓力，使得全台不分自用、置產或是投資買氣，都持續處於觀望狀態，致使交易量與去年同期相比全面重挫，雖然個別區域如台南出現短期反彈，且桃園市表現亦相對抗跌，但研判應僅是個別新案交屋所致，整體全台房市要有明顯起色，恐怕得等國際經濟趨勢明朗。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在去年 9 月央行第七波信用管制過後，交易量其實在 3 月已經悄悄回神，雖然勢必不如去年同期，但也呈現打底之勢，但在 4 月初適逢川普攪局，致使 4 月全台延續不了 3 月回溫買氣，從目前市況來看，第二季房市恐怕也不容樂觀。