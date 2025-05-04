共享空間掀熱潮！精品級THE COLLECTIVE亞太規模第一據點插旗大巨蛋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-04 12:36

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來自新加坡的 JustCo 精品級共享辦公空間—THE COLLECTIVE，繼日本大阪之後，進駐台北大巨蛋商圈，為該系列在亞太區規模最大的據點，自三月開幕以來，進駐 3 成多。JustCo 在台總坪數邁向近萬坪的里程碑，看好共享空間是內需也是「剛需」，看好未來在台的發展潛力，集團可望持續往六都等都會區拓點，已規劃包括台北信義、松山、中山區、新北板橋，及台中、台南、高雄等地。

JustCo 創辦人兼執行長龔萬鑫表示：「隨著亞太市場持續深化整合，企業在區域內的快速連結與資源配置能力變得更加關鍵。JustCo 致力於為企業會員提供靈活且高品質的營運平台，成為其全球布局與價值升級的最佳夥伴。」目前，JustCo 擁有橫跨亞太主要城市的 40 多處據點，協助會員靈活配置資源，實現全球化工作的策略。

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目前 THE COLLECTIVE 的進駐廠商多為科技業、AI 新創及外商企業等，因市場區隔及定位不同，THE COLLECTIVE 的收費約比 JustCo 系列高出 70%-80%，因開幕不久即逢美國關稅政策衝擊，是否會影響進駐率？JustCo 副總裁兼台灣區負責人陳兆慶表示，根據 COVID-19 疫情期間的經驗，許多人因 WFH 需求而選擇共享空間，JustCo 反而得蒙其利，美國關稅政策是對出口業者不利，但共享空間是服務本地消費者，是一種內需也是「剛需」，故他看好未來在台的發展潛力，集團可望持續往六都等都會區拓點。

THE COLLECTIVE 所在的巨蛋國際中心，座落於信義區交通與產業節點，匯聚國際級飯店、百貨、娛樂場館，結合文化與商業動能。會員可透過 App 預約會議室、跨點協作，或參與專屬社群活動，即使海外差旅，也能無縫串聯工作體驗，發揮最大行動力與網絡效益。

空間設計靈感源自台灣傳統三合院建築與窗花意象，融合自然光線、盆景植栽與石材肌理，營造「時空交織、歷久彌新」的空間氛圍。這座共享辦公空間不僅僅是工作場所，更是沈浸在城市綠意與文化脈絡中的現代綠洲。

JustCo 深知現代職場早已不只是「上班」的場域，更是激發靈感與維繫身心平衡的關鍵場景。THE COLLECTIVE 提供一系列專為現代專業人士量身打造的尊榮體驗：會員每天可享用手沖咖啡與精緻早餐，午後則可選擇阿拉比卡咖啡或 TWG Tea 茶款，周五更有駐點調酒師為會員調製專屬雞尾酒，為一週的工作畫下完美句點。

龔萬鑫強調：THE COLLECTIVE 不只是全新空間，更是 JustCo 對市場轉變的積極回應。現代企業對辦公空間的期待，早已從『彈性』邁向『全面價值』，涵蓋員工福祉、身心健康與品牌形象。打造的不只是辦公場域，而是能激發創意、維繫連結與融入生活的靈感空間。