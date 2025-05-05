〈房產〉通膨+政府追稅 全台房屋租金近三年漲幅達7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 13:21

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房價居高，貸款不易，小資族寧租不買，不過租金也是連年上漲。依內政部不動產資訊平台統計，近三年房價租金呈現雙漲趨勢，以同期資料比對，2024 年第四季住宅價格指數 150.98，和 2022 年首的 121.01 相比，住宅價格指數三年漲了 24.8%；而租金指數在 2022 年初為 100.59，2024 年底達 107.66，增幅為 7%，三年上漲了 7%。

房屋租金漲幅較住宅價格趨緩，租屋壓力看起來比買屋壓力小，但今年 3 月租金指數已經來到 108.2，連續 45 個月上漲，租金負擔持續加壓。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近三年房市交易熱絡，加上土地增值，房價明顯上漲，而相較房價，台灣的房租確實偏低，不過近年租金持續上升，除了反映通膨之外，也因為過去租賃市場租金收入不報稅的默契，逐步被破除，政府透過租金補貼和鼓勵租客報稅等策略，讓地下房東逐步浮上檯面，房東則透過漲租來彌補稅務成本。

此外，近年租屋品質逐漸提升，包租代管業興起、裝潢修繕和代管成本，也都刺激了租金漲幅。不過租金基期低，漲幅也較房價緩和，讓租屋族不禁覺得買不如租。然而，從另外一角度來看，若三年前就順利購屋者，不僅可免去被漲租的壓力，購入的資產也可望漲價逾兩成，似乎更凸顯購置自用房產抗通膨，甚至資產增值的優勢。