鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)目標價調降至89.8元，幅度約9.29%
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致伸(4915-TW)提出目標價估值：中位數由99元下修至89.8元，調降幅度9.29%。其中最高估值120元，最低估值86.3元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予致伸(4915-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。
致伸(4915-TW)今(2日)收盤價為76.2元。近5日股價上漲5.83%，相關零組件業近5日上漲5.1%，集中市場加權指數上漲4.6%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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