〈台幣〉沒來自美國的壓力？續飆升近2角至31.8元附近
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 09:52
儘管台灣央行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升幅近 2%，今 (2) 日早盤再連破 32 元、31.9 元關卡，台北匯市開盤不到一小時最高來到 31.828 元，升值多達 1.89 角，市場都在密切近期新台幣的走勢，對出口商第二季造成匯損壓力。
新台幣今日以 32.1 元、貶值 8.3 分開出，但隨即再度轉強，更越走越高，開盤 45 分鐘升值逼近 1.9 角，高低價差已達 2.77 角，最高到 31.828 元。
新台幣再度在主要亞幣中一枝獨秀，升幅達 0.5%，而星元小升 0.05% 左右，人民幣、韓元和泰銖處平盤附近，日元小貶 0.1% 上下，美元指數則略微跌。
由於央行日前已示警，台灣恐持續遭美國列入匯率操縱國觀察名單，市場疑慮，近期新台幣的瘋漲，是否有來自美國的壓力。
對此，央行已澄清，美國要求新台幣升值，與事實不符，美國財政部並未要求新台幣升值，並與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。
央行進一步提到，日前美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商，美國財長貝森特表示，美日貿易協商不會提及具體匯率目標，惟希望日本尊重 G7 協議，不進行貨幣競爭性貶值，日本官員也回應，美方完全沒有談論匯率的目標水準，雙方確認匯率應由市場決定，過度的匯率波動將損害經濟。
央行再次強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，將持續致力維持新台幣動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。
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