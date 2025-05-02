〈台幣〉沒來自美國的壓力？續飆升近2角至31.8元附近

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 09:52

‌



儘管台灣央行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升幅近 2%，今 (2) 日早盤再連破 32 元、31.9 元關卡，台北匯市開盤不到一小時最高來到 31.828 元，升值多達 1.89 角，市場都在密切近期新台幣的走勢，對出口商第二季造成匯損壓力。

新台幣今日以 32.1 元、貶值 8.3 分開出，但隨即再度轉強，更越走越高，開盤 45 分鐘升值逼近 1.9 角，高低價差已達 2.77 角，最高到 31.828 元。

‌



新台幣再度在主要亞幣中一枝獨秀，升幅達 0.5%，而星元小升 0.05% 左右，人民幣、韓元和泰銖處平盤附近，日元小貶 0.1% 上下，美元指數則略微跌。