〈台股風向球〉關稅恐慌遞減 法人買盤回頭拚落後補漲
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-27 11:33
台股上周反彈 477 點，市場的恐慌情緒也緩和，法人認為，美國總統川普對中國關稅的態度似見軟化，即便後續說法可能來回不一，但恐慌程度有望逐漸遞減，尤其多個股市在股災後回升反彈，台股表現相對落後，有補漲空間，惟須留意，各種不確定性交錯下，再加上勞動節休市一日，可能使行情走的搖擺。
法人解讀，外資上周終結連 8 賣，轉為買超 275 億元，投信則呈現連 8 周買超，有落底開始布局反彈行情之意。
可觀察到，外資主要回補台積電 (2330-TW) 多達 218 億元，鴻海 (2317-TW) 超過 26 億元，可成 (2474-TW) 獲買 13.2 億元，統一 (1216-TW)、中租 - KY(5871-TW) 和廣達 (2382-TW) 在 8 億元上下。
截至目前，美中關稅戰的最新消息是，川普表示除非中國實質讓步，否則不會取消對中國加徵關稅。
儘管市場對川普關稅說詞反覆的反應逐漸淡化，法人仍提醒，美國財政部通常會在 4 月和 10 月公布匯率報告，台灣央行日前也示警應該會在近日公布，且台灣可能將持續處匯率操縱的觀察名單中，此恐又是川普談判關稅措施的另一籌碼，台股反彈之路是否因而有壓，待觀察。
永豐投顧則認為，美中兩國在關稅戰繼續僵持，但川普政府開始釋出和緩的態度，中方至今不談判應該是在等更好的條件，看來雙方都需要各自有台階下，關稅壓力可能已到頂，未來只有和解的方向，可以審慎樂觀。
本周台股法說有不少重要法說和第一季財報將公布，包括 亞德客 - KY(1590-TW)、旺宏 (2337-TW)、致伸 (4915-TW)、中光電 (5371-TW)、力成 (6239-TW)、光寶科 (2301-TW)、台達電 (2308-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯發科 (2454-TW)、精測 (6510-TW) 等，只要優於預期，即有望帶動相關供應鏈的短彈行情。
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