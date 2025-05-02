央行否認匯率遭美國施壓 小心匯率報告恐成高關稅另一理由
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 10:11
對於有部分媒體報導美國要求新台幣升值，台灣央行強調，此與事實不符，「美國財政部並未要求新台幣升值」，不過，時值美國可能發布匯率操縱報告的時間點前後，且日前台灣央行外匯局也提前表態，台灣恐遭續列匯率操縱觀察名單，市場仍高度觀望，若此報告出來，是否會進一步影響到美國實施對等關稅措施的後續變化。
法人分析，目前處在美國實施對等關稅措施 90 天豁免期內，並不代表未來美方不會對台灣祭出高對等關稅，又時逢美國可能發布匯率操縱報告，恐成為另一個美國調整關稅措施的理由，我國央行或有壓力，使市場密切關注台北匯市。
不過，央行說明，自 2021 年美國財政部發布匯率政策報告以來，未指控任何對手國為匯率操縱國。
央行強調，目前美國財政部未要求新台幣升值，部分媒體報導美國要求新台幣升值，與事實不符，現與美國財政部溝通管道順暢，互動基礎良好，且新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定。
央行也舉例，美日貿易協商中，日本已證實，美方完全沒有談論匯率的目標水準，且雙方確認匯率應由市場決定。
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