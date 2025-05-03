鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至5.8元，預估目標價為415元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.8元，其中最高估值7.78元，最低估值3.92元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.78(7.78)
|12.21
|21.19
|最低值
|3.92(3.92)
|8.38
|21.19
|平均值
|5.81(6)
|10.23
|21.19
|中位數
|5.8(5.94)
|10.16
|21.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,247,000
|5,203,000
|8,507,110
|最低值
|2,327,000
|3,529,000
|8,507,110
|平均值
|2,661,620
|4,402,310
|8,507,110
|中位數
|2,465,000
|4,438,620
|8,507,110
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.59
|-2.31
|3.61
|3.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,208,422
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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