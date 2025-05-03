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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至5.8元，預估目標價為415元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.8元，其中最高估值7.78元，最低估值3.92元，預估目標價為415元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.78(7.78)12.2121.19
最低值3.92(3.92)8.3821.19
平均值5.81(6)10.2321.19
中位數5.8(5.94)10.1621.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,247,0005,203,0008,507,110
最低值2,327,0003,529,0008,507,110
平均值2,661,6204,402,3108,507,110
中位數2,465,0004,438,6208,507,110

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.59-2.313.613.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,208,4221,056,0382,380,8851,872,703

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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