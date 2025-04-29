〈致伸法說〉Q1 EPS 1.61元創同期新高 積極提升泰國產能應對關稅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 17:59

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電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後純益達 7.4 億元，季增 50.5%，年增 22.2%，每股純益 1.61 元；事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，致伸第一季成長主要來自電腦客戶提前拉貨，以及 AIOT 產品能量增加與專業聲學需求回溫。

致伸第一季營收 147.7 億元，季增 11.7%，年增 8.2%；毛利率 17.2%，季減 0.2 個百分點，年增 1.3 個百分點；營業利益 7.4 億元，季增 42.8%，年增 25.9%；營益率 5.0%，季增 1.1 個百分點，年增 0.7 個百分點；稅後純益 7.4 億元，季增 50.5%，年增 22.2%，每股純益 1.61 元。

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蕭英怡表示，致伸第一季整體表現優於預期，受惠於 PC 客戶提前拉貨，加上 AIoT 產品及專業聲學出貨動能挹注，而隨著新事業布局成果顯現，公司第一季維持高毛利水準，整體利潤率較去年同期皆呈現「三率三升」的亮眼表現，EPS 亦創下歷年同期新高紀錄。

針對美國關稅風險，蕭英怡指出，目前公司在泰國產能約佔 25% 至 30%，中國產能約 80%，但銷往美國的產品中，實際從中國出貨僅佔 20% 左右，致伸已啟動「三個月創造五個月產能」計畫，積極將泰國廠產能提升，同時評估在美國設立生產基地可能性。

蕭英怡強調，致伸出口美國的比重約三成，根據目前客戶回饋，大型客戶多採自行吸收關稅成本策略，少數中型客戶有轉嫁供應鏈意願。目前 90 天關稅豁免期尚未結束，情況仍有不確定性，致伸將依市場情勢配合客戶需求。

關於新台幣匯率波動，蕭英怡表示，致伸已完成至 5 月底匯率避險，預期匯率波動對第二季影響有限。