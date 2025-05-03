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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中光電(5371-TW)目標價調降至73元，幅度約23.16%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對中光電(5371-TW)提出目標價估值：中位數由95元下修至73元，調降幅度23.16%。其中最高估值105元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予中光電(5371-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀0位。

中光電(5371-TW)今(2日)收盤價為62.8元。近5日股價上漲0.16%，相關光電類指數近5日下跌0.12%，櫃買市場加權指數上漲3.21%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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中光電62.8+0.32%

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