〈致伸法說〉Q2營運約與Q1持平 承諾股利發放率不低於75%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 17:59

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電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今日召開法說會，展望 2025 年第二季營運，事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，預計與第一季持平，全年展望維持樂觀，並表示未來現金股利配發率將不低於 75%，明年挑戰 8 字頭。

展望第二季，蕭英怡指出，預測營收將與第一季相當，維持在正負 5% 區間。最大變數為匯率波動，4 月份台幣已升值 1 元，對營收可能帶來壓力，但公司已完成至 5 月底的避險部署，預期業外收益能提供良好支撐。

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針對股利政策，蕭英怡表示，未來現金股利配發率將不低於 75%，並以此為基本配發標準。公司財務長強調，這將成為常態性作法，營運現金充足的情況下未來甚至有機會再提升配發率，目前殖利率接近 6%。

蕭英怡提到，致伸將持續優化高附加價值產品比重。車用與智慧物聯網產品預計維持強勁成長，有助提升整體毛利表現。資訊產品則可能呈現個位數年增，電競產品表現將低於雙位數成長預期。

蕭英怡表示，目前看到 B2B 類產品需求穩定，特別是公共安全和車隊管理等領域，較不受關稅影響導致砍單，下半年還有部分客戶計劃增加訂單。