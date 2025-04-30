鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為101元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致伸(4915-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.59元下修至6.54元，其中最高估值7元，最低估值5.99元，預估目標價為101元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7(7)
|7.74
|7.72
|最低值
|5.99(5.99)
|6.7
|7.72
|平均值
|6.54(6.59)
|7.14
|7.72
|中位數
|6.54(6.59)
|7.07
|7.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62,920,000
|69,339,000
|67,630,040
|最低值
|59,606,430
|63,311,860
|67,630,040
|平均值
|61,904,800
|65,909,220
|67,630,040
|中位數
|62,481,500
|65,493,000
|67,630,040
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.61
|5.5
|6.1
|5.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,243,661
|60,488,402
|79,240,765
|71,649,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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