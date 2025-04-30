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鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為101元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致伸(4915-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.59元下修至6.54元，其中最高估值7元，最低估值5.99元，預估目標價為101元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7(7)7.747.72
最低值5.99(5.99)6.77.72
平均值6.54(6.59)7.147.72
中位數6.54(6.59)7.077.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值62,920,00069,339,00067,630,040
最低值59,606,43063,311,86067,630,040
平均值61,904,80065,909,22067,630,040
中位數62,481,50065,493,00067,630,040

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.615.56.15.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,243,66160,488,40279,240,76571,649,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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