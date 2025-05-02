歐洲擬動用俄羅斯凍資 補償遭俄報復的西方投資人

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 20:50

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根據路透周五 (2 日) 援引知情人士消息報導，歐洲結算機構 Euroclear 正計劃動用約 30 億歐元 (約新台幣 1,070 億元) 的俄羅斯凍結資金，作為補償遭俄羅斯當局扣押資金的西方投資人。此舉被視為歐洲對俄羅斯經濟報復升級的重要一步。

根據文件與知情人士透露，這筆金額將自 Euroclear 持有的約 100 億歐元俄羅斯資產池中劃撥，對象為遭歐盟制裁的俄羅斯個人與機構，資金原先因俄烏戰爭爆發後遭凍結。

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這次補償行動的導火線，來自俄羅斯政府去年下令扣押 Euroclear 在俄羅斯的本地資金，總額也高達約 30 億歐元，作為對西方制裁的反制措施。此次歐洲補償計畫被視為對等反應，也被部分專家解讀為「資產交換」形式的報復行動。

資金補償將不動用俄央行資產 歐洲籌碼仍在

Euroclear 已於 3 月獲得比利時主管機關批准此一資金劃撥，並在 4 月 1 日向客戶發出簡報通知，內容指出：「我們已獲授權，將部分補償金額解除凍結，並向我們的參與方發放。」

不過，這筆撥款不包含超過 2,000 億歐元的俄羅斯中央銀行外匯儲備。據悉，目前歐洲對俄制裁凍結的總額中，超過 1,800 億歐元即存放於 Euroclear，成為歐盟對莫斯科施壓的主要金融籌碼之一。

儘管補償受益對象尚未完全揭露，但知情人士透露，這筆資金主要將發放給那些資產在俄遭扣押的歐洲與美國投資人，包括金融機構與企業投資者。

分歧聲浪浮現 「優先補償投資人而非援助烏克蘭」引批評

歐盟去年修改制裁規範，開啟在特定條件下動用凍結俄資進行補償的法律依據。不過，這一舉動也引發爭議。

華府智庫彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 制裁專家 Jacob Kirkegaard 表示：「將凍結資金發還給西方投資人而不是用於重建烏克蘭，在道德上令人質疑。這等同於政治選擇，讓企業利益優先於納稅人與受害者。」

俄羅斯方面至今尚未針對此事公開評論，但據悉，莫斯科正在透過約 100 起法律訴訟對 Euroclear 提出申訴，試圖取回遭凍資產。俄方今年初亦修法授權政府可以針對在俄羅斯遭制裁的西方資金實施報復性沒收。